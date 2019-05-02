انت الان تتابع ليلة ميسي.. برشلونة يحجز مقعدا في نهائي أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نجح فريق برشلونة الإسباني، مساء الأربعاء، في حجز مقعدا في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه ليفربول الإنجليزي 3-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب كامب نو.
وأحرز الأورغوياني لويس سواريز الهدف الأول في الدقيقة 25 من الشوط الأول، فيما أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين لبرشلونة في الدقيقة 75 و 82 على التوالي.
وتقام مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة يوم الثلاثاء المقبل في ملعب "أنفيلد".
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