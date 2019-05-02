الامارات | الاتحاد السعودي يواجه «الحصان الأسود» في نهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يواجه «الحصان الأسود» في نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدافع، اليوم، فريق الاتحاد عن لقبه في مسابقة كأس ملك السعودية لكرة القدم، عندما يلتقي الحصان الأسود للبطولة، فريق التعاون، الساعي لتحقيق أول ألقابه، وذلك في المباراة النهائية التي تقام على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وسيضمن الفوز المشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، وخوض مسابقة كأس السوبر أمام بطل الدوري مطلع الموسم الجديد. ويعيش التعاون حالياً أفضل حالاته الفنية والمعنوية، خصوصاً بعد فوزه الساحق على الهلال 5-صفر، ثم تكراره في مسابقة الدوري 2-صفر. وصنع فريق المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مفاجأة بإقصاء الهلال من المربع الأخير، على غرار الاتحاد الذي أسقط النصر 4-2. وحجز التعاون مقعده في النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1990، الذي خسره أمام النصر.