الامارات | العين يتعادل مع كلباء.. والمركز الرابع في خطر

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتعادل مع كلباء.. والمركز الرابع في خطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرّط فريق العين في فرصة الابتعاد بالمركز الرابع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم، المؤهل لدوري أبطال آسيا، وذلك بعد تعادله، أمس، على ملعبه أمام ضيفه اتحاد كلباء 2-2 في الجولة 23 من المسابقة، ليصبح رصيده 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الوحدة صاحب المركز الخامس، الذي يخوض اليوم اختباراً قوياً في مواجهة الجزيرة، بينما وضع «النمور» النقطة 24 محافظاً على المركز 11.

وكان فريق العين يطمح خلال مواجهته «النمور» إلى الاستفادة من الهدية الثمينة التي قدمها له شباب الأهلي، بتحويل الترتيب الرابع في الدوري إلى مركز مؤهل للدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه بكأس رئيس الدولة على حساب الظفرة، لكن حظوظه في الحفاظ على المركز الرابع أصبحت صعبة.

وبادر اتحاد كلباء المبادر بتسجيل الأهداف في الدقيقة الثانية بواسطة لاعبه الفرنسي جيوفاني جاي سيو، لكن العين سجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة عن طريق بندر الأحبابي، وأضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني في الدقيقة 16 بواسطة محمد خلفان، لكن الفرنسي جيوفاني عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 1+45.

ولم يقدم فريق العين الأداء المتوقع منه خلال اللقاء، وظهرت خطوطه متباعدة، وواصل مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، استراتيجيته في الاعتماد على اللاعبين الشباب على حساب أصحاب الخبرة، إذ بدأ اللقاء بتشكيلة ضمت خمسة لاعبين فقط من أصحاب الخبرة، كما أن تبديلاته أيضاً التي قام بها في الشوط الثاني لم تشهد الدفع بلاعب من الوزن الثقيل، نظراً لأنه اكتفى باستدعاء لاعبين شباب فقط للجلوس على دكة الاحتياط.

والتعادل يأتي قبل أربعة أيام من المباراة المصيرية التي تنتظر الفريق العيناوي في دوري أبطال آسيا، عندما يحلّ في ضيافة فريق الهلال السعودي، الإثنين المقبل، ضمن الجولة الخامسة من المنافسة، وترتبط آمال «الزعيم» في الاستمرار في المسابقة الآسيوية بالفوز فقط في اللقاءين المتبقيين مع خسارة الدحيل القطري والاستقلال الإيراني.

ولم يتذوق فريق العين طعم الفوز في آخر خمس مباريات في الدوري، إذ خسر أمام الجزيرة 1-5، وعجمان صفر-4، وتعادل مع الشارقة 2-2، وسقط أمام بني ياس صفر-2، قبل أن يتعادل، أمس، مع اتحاد كلباء 2-2.

وبالعودة إلى المباراة، فقد رمى كلا الفريقين بثقلهما هجومياً وهو ما فسّر البداية السريعة للقاء، إذ كان العين المبادر في الدقيقة الأولى بتسديدة الياباني تسوكاسا شيوتاني، التي تصدى لها حارس اتحاد كلباء جمال السواح بكل صعوبة، فيما نتج عن أول هجمة لـ«النمور» تسجيل هدف في الدقيقة الثانية، عندما أرسل المجري بالازس جوجاك الكرة خلف المهاجمين، حولها الفرنسي جيوفاني جاي سيو برأسه في المرمى.

ولم تتأخر ردة فعل أصحاب الأرض أكثر من دقيقتين فقط، حينما احتسب حكم المباراة عبدالله العاجل، ركلة جزاء لمصلحة فريق العين، بعد عرقة الحارس جمال السراح لمهاجم العين جمال معروف لكن لاعب العين الياباني تسوكاسا شيوتاني، سدد كرة سهلة أبعدها الحارس قبل أن يتابعها بندر الأحبابي في الشباك مرة أخرى ليعيد فريقه للنتيجة.

وواصل فريق العين أفضليته واستطاع أن يسجل الهدف الثاني، الذي منحه التقدم بالنتيجة في الدقيقة 16 عقب هجمة منظمة وصلت الكرة إلى لاعب الجناح بندر الأحبابي الذي أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وجدت المهاجم محمد خلفان، الذي حولها برأسه في الزاوية البعيدة وسط متابعة من الحارس جمال السراح، وبعضاً من مدافعي اتحاد كلباء.

وأهدر فريق اتحاد كلباء مجموعة من الفرص السهلة لإدراك التعادل، قبل أن يستثمر إحدى الفرص في الدقيقة 1+45 حينما مرر المدافع داود علي كرة خلف المدافعين تابعها المهاجم الفرنسي جيوفاني جاي سيو برأسه في شباك الحارس محمد بوسندة بالطريقة نفسها التي سجل منها هدفه الأول، ليدخل الفريقان استراحة بين الشوطين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاءت انطلاقة الشوط الثاني مثيرة أيضاً، نظراً إلى الهجمات المتبادلة من جانب الفريقين، قبل أن يجري مدرب العين تبديلين هجوميين دفعة واحدة، بدخول خالد البلوشي وفلاح وليد، بدلاً من سعيد المنهالي وعلي الحيظاني، لكن الحال لم تتغير فأجرى تبديلاً هجومياً آخر بدخول سعد خميس مكان المهاجم جمال معروف، الذي تعرّض لإصابة عضلية خلال محاولته اللحاق بأحدي الكرات، واستمرت المباراة سجالاً بين الفريقين إلى أن أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

الجمهور

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التبديلات

العين:

دخول خالد البلوشي

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وفلاح وليد وسعد خميس

مكان سعيد المنهالي وعلي الحيظاني وجمال معروف.

كلباء:

دخول حسن خميس ومانع

البارود مكان مايك راموس

وحسن خميس.

البطاقات

العين:

علي الحيظاني وبندر الأحبابي.

كلباء:

جمال السراح وعمر الخديم.

رجل المباراة

لاعب اتحاد كلباء

جيوفاني جاي سيو.

رجل المباراة

حارس مرمى فريق العين

محمد بوسندة.