الامارات | عجمان يطلب من الوصل 4 أرقام تاريخية

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يطلب من الوصل 4 أرقام تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرغب فريق عجمان في تحقيق أربعة أرقام تاريخية في دوري الخليج العربي لكرة القدم، عندما يواجه الوصل، الذي يعيش نشوة الفوز على الجزيرة في الجولة الماضية 3-1، وذلك عند الساعة 6:05، من مساء اليوم، في افتتاح الجولة 23.

ويطلب عجمان من الوصل النقاط الثلاث للمباراة، لتحقيق أعلى عدد من النقاط له في دوري الخليج العربي، بعدما سبق وعادل رقمه المسجل في موسم 2011-2012، أمام دبا الفجيرة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، كما ينشد البرتقالي تحقيق الفوز على الإمبراطور، لتكون المرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، التي يتمكن فيها رجال المدرب المصري، أيمن الرمادي، من تحقيق الفوز على الوصل ذهاباً وإياباً، بعدما انتهت مباراة الدور الأول بهدفين نظيفين، سجلهما السنغالي ثيام، والبرازيلي فاندر فييرا، وكانت المرة الثانية التي يفوز فيها عجمان على الوصل بملعبه، إذ حقق الفوز في زعبيل بالموسم الماضي، بينما خسر على ملعبه.

وسيكون المطلب الثالث لصاحب الأرض الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف، للمباراة الخامسة على التوالي، بعدما سبق أن حافظ على شباكه في أربع مباريات متتالية ضد الشارقة والعين واتحاد كلباء، وأخيراً دبا الفجيرة ليُصبح بتلك النتائج الكبيرة رابع أفضل دفاع في الدوري، إذ استقبل 31 هدفاً.

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ويدين عجمان بهذا التألق الدفاعي للاعبه الشاب محمد علي شاكر، الذي أعاد الانضباط للمنظومة الدفاعية، على الرغم من النقص الذي واجه دفاع عجمان، بغياب المدافع الخبرة، حسن زهران، وقائد الفريق محمد يعقوب لأكثر من مباراة.

أما آخر أهداف عجمان من المواجهة، فهو الحفاظ على فارق الأفضلية بجمع النقاط بمرحلة الإياب، إذ يسبقه الشارقة فقط بفارق ثلاث نقاط، إذ جمع البرتقالي 13 نقطة من الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في أربع، بينما خسر مباراتين فقط.

أما الوصل، فيدخل اللقاء وهو في أوج جاهزيته الفنية والعددية، بعودة خميس إسماعيل بعد انتهاء إيقافه مباراة واحدة أمام الجزيرة لتراكم البطاقات.

ويتوقع أن يستمر اعتماد مدرب الوصل ريجكامب على الغاني جورج ديونغ، بعد تألقه ضد الجزيرة وتسجيله أحد الأهداف الثلاثة، إذ نجح اللاعب في حجز مكان له في القائمة الأساسية، بعد أن كان يُشارك سابقاً على فترات قليلة في المباريات.