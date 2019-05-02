الامارات | خطة إعلامية لدعوة الرياضيين إلى التسجيل في «ند الشبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة إعلامية لدعوة الرياضيين إلى التسجيل في «ند الشبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي عضو اللجنة التنفيذية لدورة ند الشبا التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال شهر رمضان، سارة الصايغ، أن اللجنة المنظمة وضعت خطة إعلامية وترويجية واسعة لدعوة الرياضيين للتسجيل في منافسات الدورة، وكذلك التعريف ببرنامج المنافسات وأماكنها، وكذلك للجماهير لحضور كل المنافسات التي ستشهد مشاركة الآلاف من الرياضيين من دول عدة، إضافة إلى الرياضيين المحليين.

وقالت في تصريحات صحافية: «النسخة الجديدة ستشهد زيادة في عدد الرياضات التي ارتفعت إلى 13 رياضة، كما تشهد إقامة بعض المنافسات في أماكن مختلفة من مدينة دبي».

وكشفت الصايغ عن قيام قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية ببث منافسات الدورة على الهواء مباشرة، كما ستقوم حسابات التواصل الاجتماعي للدورة وحسابات مجلس دبي الرياضي ببث نتائج وصور المنافسات.

ودعت سارة الصايغ، الجمهور للحضور في أماكن المنافسات للاستمتاع بالتنافس الرياضي الكبير والفوز بجوائز من خلال السحب اليومي، إضافة الى الاستمتاع بما توفره خيمة الضيافة، اذ ستقوم اللجنة المنظمة بتوفير أماكن وقوف السيارات وخدمة النقل من مناطق الوقوف للجمهور إلى صالة مجمع ند الشبا الرياضي.

من ناحية أخرى، كثفت الفرق المشاركة في منافسات الكرة الطائرة تحضيراتها ترقباً لانطلاق منافسات النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية. وتخوض ستة فرق سباقاً مثيراً في هذه النسخة من أجل التتويج بلقب الكرة الطائرة، اذ أسفرت القرعة عن وقوع فرق: المفاجأة ودبي 2020 وفهود زعبيل في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية فرق: البركان وبن ثاني ودبي 2021.

وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة للرجال في الثامن من مايو الجاري، ويستمر دور المجموعات لمدة ثلاثة أيام، على أن يقام الدور نصف النهائي يوم 12 مايو، فيما تقام المباراة النهائية يوم 14 مايو، في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي. وبدأ عدد من الفرق بخوض التدريبات بصورة تصاعدية، وذلك مع ترقب ختام الموسم المحلي للكرة الطائرة، وانتظاراً لانضمام اللاعبين القادمين من خارج الدولة، حيث يقوم كل فريق باستقطاب أفضل اللاعبين على كل المستويات المحلية والخارجية من أجل تعزيز صفوفه بالصورة المطلوبة للمنافسة.

طموح كبير

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أكّد مديرو فرق الكرة الطائرة المشاركة في البطولة استعدادهم للنسخة المقبلة، واعتبر مدير فريقي دبي 2020، ودبي 2021، جاسم محمد جابر، أن الغاية هي الحفاظ على اللقب الذي حققه الفريق في النسخة الماضية بمسمى «أف 3».

وقال: «طموحنا الأكبر أن يتأهل الفريقان إلى المباراة النهائية لتكون الفرحة مضاعفة، رغم صعوبة ذلك بالنظر للفرق الأخرى المشاركة التي تسعى بدورها للمنافسة على اللقب أيضاً».

من جانبه، عبّر مدير فريق المفاجأة، أحمد عبدالله، عن طموح فريقه باستعادة اللقب الذي حققه في النسخة قبل الماضية، معترفاً في الوقت ذاته بأن المنافسة هذه المرة تبدو صعبة وقوية، في ظل قوة الفرق المشاركة.

فيما أكد مدير فريق فهود زعبيل، سيف الجابري، أن الجهود ستكون مضاعفة بالنظر للمشاركة في منافسات الكرة الطائرة وكرة قدم الصالات أيضاً، وهو ما يجعل فهود زعبيل أكثر رغبة بتحقيق النجاح في المسابقتين.

وأشار مدير فريق البركان، خالد صالح آل علي، إلى أن ارتفاع مستوى البطولة سنوياً، يجعل التركيز مطلوباً منذ المباراة الأولى، خصوصاً أن الخسارة في أول مباراة ستعني بصورة كبيرة تعقيد الأمور من أجل التأهل أو الوصول لأبعد نقطة،

من جانبه، عبر مدير فريق بن ثاني، مروان بخيت، عن تطلعه لتجاوز الدور الأول كخطوة أولى بوصفها الأصعب التي تتطلب تحقيق النتائج المطلوبة من أجل حصد النقاط اللازمة، ومن ثم التفكير بما هو أبعد من ذلك.

دبي - الإمارات اليوم