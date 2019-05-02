الامارات | رأس الخيمة يتفوق على الشارقة في دوري الفتيات

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة يتفوق على الشارقة في دوري الفتيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل منافسات مسابقة دوري كرة القدم للفتيات، للفئات العمرية تحت 12 و14 و16 سنة، للموسم الرياضي 2019، في جولتها الثالثة التي تنظمها لجنة كرة قدم السيدات، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وشهدت نتائج المباريات، لدوري تحت 16 سنة، فوز فريق رأس الخيمة على فريق الشارقة، وعجمان وأم القيوين (4 –صفر)، وفريق دبي على فريق الفجيرة (6 -1)، فيما تعادل فريق نادي أبوظبي للسيدات مع فريق إل إف جي بي (2 - 2).

وشهدت الجولة الثالثة لمنافسات دوري تحت 14 سنة، فوز فريق نادي أبوظبي للسيدات على فريق المدرسة الألمانية (1 - صفر)، كما حقق فريق الشارقة وعجمان الفوز على فريق الفجيرة (3 – صفر).

وفي دوري تحت 12 سنة حقق فريق باس الفوز على فريق نادي أبوظبي للسيدات (10 – صفر)، ونجح فريق الفجيرة بالفوز على فريق الشارقة وعجمان وأم القيوين (5 – صفر)، فيما فاز فريق الفجيرة على فريق إل إف جي بي (3 - 1)، ودبي على المدرسة الألمانية (2 – 1)، وفريق المدرسة الألمانية على فريق الشارقة وعجمان (2 – صفر).