الامارات | 5 حقائق مثيرة عن فريق أياكس

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقائق مثيرة عن فريق أياكس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق أياكس رحلته المميزة والمثيرة في دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق نصراً مهماً وثميناً بنتيجة 1-صفر، على حساب مضيفه توتنهام في استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، أول من أمس، في ذهاب نصف نهائي المسابقة. وقدم أياكس كعادته هذا الموسم مباراة مثيرة، وأضاف توتنهام إلى قائمة ضحاياه، بعد ريال مدريد ويوفنتوس. وسجل الهدف الوحيد نجمه فان ديبيك، بعد تمريرة رائعة من المتألق المغربي حكيم زياش في الشوط الأول. ونلقي في التقرير التالي بالضوء على خمس حقائق مثيرة، عن فريق معظمه من اللاعبين الشباب، ويعتبر الأقل في القيمة السوقية بين كل فرق الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.

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