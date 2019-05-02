الامارات | منصور بن محمد: 29 عاماً شاهدة على تطوّر سباق القفال

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد: 29 عاماً شاهدة على تطوّر سباق القفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على الدعم المباشر والاهتمام المستمر بسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي تأسس بفكرة من سموّه عام 1991، ووصل إلى النسخة التاسعة والعشرين في (عام التسامح) 2019، لتكون تلك المسيرة شاهدة على تطور السباق الكبير.

ويترقب الجميع انطلاقة السباق من جزيرة صير بونعير، يوم غد، بمشاركة كبيرة وقياسية وصلت إلى 131 سفينة كأكبر عدد يشارك في الحدث الكبير منذ تأسيسه عام 1991، حيث ستبحر السفن المشاركة من هناك باتجاه شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن الحدث ومن خلال المشاركة الكبيرة والإقبال من قبل النواخذة والملاك والبحارة الذين يمثلون مختلف شرائح المجتمع، برهن على حب أهل الإمارات لتراث الآباء والأجداد، مجددين العهد في كل عام على الالتزام والاستمرار في إبقاء روح الموروث الحضاري رسالة إلى الأجيال القادمة للتعرف الى حياة الماضي التي ارتبطت بالبحر الذي شكّل الملاذ الآمن ومصدر الخير الوفير.

وأوضح سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن ثمرة الدعم المستمر من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ظهرت في التطور الذي صاحب مسيرة الرياضات البحرية التراثية وتعدد الفئات، الأمر الذي دفع محبي هذه الرياضات إلى تطوير الآلة والمحافظة على شكلها، وبالتالي ازدياد المشاركة من عام إلى آخر، حيث وصل عدد السفن في سباق النسخة التاسعة والعشرين إلى 131 سفينة، وهو رقم قياسي يسجل للمرة الأولى في الحدث الذي بدأ عام 1991 بمشاركة 53 قارباً.

وأعرب سموّه عن أمنياته لجميع المشاركين في سباق النسخة رقم 29 بالتوفيق وإكمال السباق، مبيناً أن الهدف ليس الفوز، بل المشاركة وإكمال السباق من اجل إنجاح هذه التظاهرة والكرنفال الشعبي الكبير، والتواجد والحضور هنالك في جزيرة صير بونعير هو الفوز الحقيقي لكل النواخذة والبحارة الذين يمثلون نسيج هذا الوطن، مؤكداً فخر النادي واعتزازه بتنظيم هذا الحدث الكبير.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بجهود اللجنة العليا المنظمة للحدث، وكذلك بالدعم الكبير الذي يجده السباق من مختلف الدوائر والهيئات الحكومية والوطنية في الدولة وإمارة دبي، الأمر الذي أسهم في النجاح التنظيمي الرائع والكبير والشهرة الواسعة التي اكتسبها الحدث الذي يعتبر مميزاً في حضور ومشاركة ما يصل إلى 3000 شخص يجسدون الملحمة الأجمل على صفحة مياه الخليج العربي.

وكانت قافلة اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين قد وصلت ظهر أمس إلى جزيرة صير بونعير، واخذت كل القطع البحرية مكانها من اجل بدء اجراءات المشاركة باستكمال الفحص الفني وفحص السلامة على المحامل المشاركة، وتسليم جميع المشاركين أجهزة الرصد والتتبع عبر الاقمار الاصطناعية قبل انطلاقة الحدث في السادسة صباحاً من يوم غد.

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خدمة متميزة

وفّرت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال خدمة متميزة لمتابعي ومحبي السباق الكبير من عشاق الرياضات البحرية الذين يمكنهم متابعة السباق لحظة بلحظة عبر قنوات التلفزة، وأيضاً الرؤية الافتراضية (فيرشيوال) عبر الرابط الخاص، وأيضاً عدد من التطبيقات الذكية.

مسافة السباق

صير بونعير - جزيرة القمر: 23.6

جزيرة القمر - برج العرب: 27.7

إجمالي المسافة: 51.3 ميلاً بحرياً

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مليون درهم و3 سيارات جوائز سباق القفال 29.