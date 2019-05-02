الامارات | الرزوقي: إنجازات «آسيوية ماليزيا» تؤكد سلامة البناء لمستقبل منتخب الكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن الرزوقي: إنجازات «آسيوية ماليزيا» تؤكد سلامة البناء لمستقبل منتخب الكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الإماراتي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، أن إنجازات منتخب الدولة في البطولة الآسيوية الأخيرة للشباب والناشئين، التي أقيمت في ماليزيا، وأسدل الستار عليها الإثنين الماضي، تؤكد سلامة البناء لمستقبل اللعبة، موجهاً الشكر للاعبين واللاعبات، مثمناً جهود الأجهزة الفنية في صناعة الأبطال.

وشدد الرزوقي على أهمية الإنجاز في ماليزيا، كركيزة أساسية نحو مواصلة حصد الإنجازات لكاراتيه الإمارات.

وقال، في تصريحات صحافية، خلال حفل الاستقبال الرسمي لبعثة منتخب الكاراتيه، أول من أمس، فور عودتها من ماليزيا عبر مطار دبي، إن «تتويج فاطمة خصيف بذهبية فردي (الكوميتيه) لوزن فوق 59 كلغم للآنسات، وحصول سلوى المنصوري وعبدالعزيز العامري على برونزيتي المسابقة ذاتها للناشئين والناشئات لوزني تحت 54 و57 كيلوغراماً، يؤكدان أن كاراتيه الإمارات على الطريق الصحيح نحو الارتقاء بالإنجازات، من العربية والإقليمية لتطال القارية».

من جهته، قال الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، إن «الإنجاز الذي تحقق من قبل لاعبين ولاعبات في مقتبل العمر، وبمعدلات عمرية صغيرة، يثبت أن كاراتيه الإمارات قادر خلال الفترة المقبلة على مواصلة حصد الإنجازات لتطال كل المراحل العمرية، وهو أمر يحسب لاتحاد الكاراتيه في تنفيذ استراتيجياته الطموحة نحو صناعة أبطال المستقبل».

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يذكر أن 11 لاعباً ولاعبة مثلوا منتخبات الدولة في البطولة الـ18 للشباب والناشئين تحت 21 عاماً، التي استضافتها ماليزيا، خلال الفترة من 19 وحتى 24 من الشهر الجاري، نافسوا في فئات أوزان منافسات الكاتا والكوميتيه، قبل أن يخطف لاعبو ولاعبات الدولة ثلاث ميداليات ملونة، في إنجاز غير مسبوق لهذه الفئة العمرية.

حضر استقبال بعثة المنتخب كلٌّ من: الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، ورئيس قسم الاتحادات الرياضية في الهيئة العامة، عمر آل علي، ومسؤول التشريفات في الهيئة العامة، حسن الرمسي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، مريم الشامسي، ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، إبراهيم النعيمي، وعدد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات، وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

ناصر الرزوقي:

«كاراتيه الإمارات على الطريق الصحيح، نحو الارتقاء بالإنجازات من العربية والإقليمية، لتطال القارية».