الامارات | محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلسي إدارة «ميدان» ونادي دبي لسباق الخيل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلسي إدارة «ميدان» ونادي دبي لسباق الخيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2019، بإعادة تشكيل مجلس أمناء نور دبي، برئاسة حميد محمد عبيد القطامي، والمرسوم رقم (20) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة مدينة ميدان، برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير، كما أصدر سموه القرار رقم (8) بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير.

ووفقاً للمرسوم رقم (20) لسنة 2019 يضم مجلس إدارة مؤسسة مدينة ميدان في عضويته: مـليح لاحج البـسطي، نائباً للرئيس، ومحمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وحمد مبارك محمـد بوعميـم، وعبدالواحد محمـد الفهيم، إضافة إلى ممثل عن نادي دبي للفروسية، وممثل عن نادي دبي لسباق الخيل - على أن تتم تسمية ممثلي تلك الجهات من قبل مسؤوليها - وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتشكل مجلس أمناء نور دبي، وفقاً لنص المرسوم رقم (21) لسنة 2019، من: ناصر خليفة عبدالله البدور، نائباً للرئيس، وعبدالفتاح السيد منصـور شـرف، وشمسـه محمد صالح أحمد عبدالله، وأحمد محمد عبدالله أحمد الحمادي، وأحمد يوسف حبيب حسن اليوسف، ود. منال محمد عمران تريم الشامسي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

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ويشمل مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل في عضويته، بنص القرار رقم (8) لسنة 2019، كلاً من: مليح لاحج البسطي، نائباً للرئيس، ومحمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وحمد مبارك محمد بوعميم، وعبدالواحد محمد الفهيم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويعمل بالمرسومين والقرار من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

سعيد بن حميد الطاير رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة مدينة ميدان.

مليح لاحج البسطي نائباً لرئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.