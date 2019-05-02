شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للدفاع عن النفس» يكرّم أبطال الجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس، وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، احمد الجروان، لاعبي الجوجيتسو في النادي من أصحاب الإنجازات الرياضية في عام 2019، وحظي بالتكريم كل من سعيد المزروعي وسلطان العويس وسعيد بن فهد، وأحمد حسين وراشد العويس، والإداري محمد نبيل لشكري، والحكم والمدرب الدولي إبراهيم الحوسني، والمدربين البرازيليين باولو ادواردو، وجوليو سيزار. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «الشارقة للدفاع عن النفس» يكرّم أبطال الجوجيتسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.