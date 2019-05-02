الامارات | الطنيجي رئيساً للجنة الطب الرياضي بـ «الأولمبية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الطنيجي رئيساً للجنة الطب الرياضي بـ «الأولمبية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية اجتماعها الأول برئاسة الدكتور هاشل الطنيجي، بعد تسميته رئيساً للجنة، مع اعتماد إضافة ثلاثة أعضاء جدد للجنة، التي تضم في عضويتها كلاً من الدكتور محمد علي السويني، والدكتور عبدالله بارون، والدكتور فرحات فضلون، والدكتور عبد الله الرحومي، والدكتور مورات دالكلينج، والدكتور رمزي روس، وكامل عبدالله مقرراً للجنة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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