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الامارات | تكريم ماجد العصيمي في بوتان

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم رئيس وزراء مملكة بوتان، الدكتور لوتاي تشرينج، بالعاصمة البوتانية تيمبو، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، تثميناً للدور الكبير الذي لعبه في الدورة الماضية للجنة البارالمبية الآسيوية، من أجل تطوير «أصحاب الهمم»، وكانت اللجنة البارالمبية الآسيوية برئاسة العصيمي، قد وضعت خريطة تطوير واضحة المعالم عنوانها البارز «ماذا تريد آسيا».

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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