الامارات | تكريم ماجد العصيمي في بوتان

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم ماجد العصيمي في بوتان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم رئيس وزراء مملكة بوتان، الدكتور لوتاي تشرينج، بالعاصمة البوتانية تيمبو، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، تثميناً للدور الكبير الذي لعبه في الدورة الماضية للجنة البارالمبية الآسيوية، من أجل تطوير رياضة «أصحاب الهمم»، وكانت اللجنة البارالمبية الآسيوية برئاسة العصيمي، قد وضعت خريطة تطوير واضحة المعالم عنوانها البارز «ماذا تريد آسيا». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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