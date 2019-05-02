الامارات | أفريدي وبريت سفيران لـ «بطاقة السعادة للكريكيت»

شكرا لقرائتكم خبر عن أفريدي وبريت سفيران لـ «بطاقة السعادة للكريكيت» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولة «بطاقة السعادة لسداسيات الكريكيت»، في دورتها الأولى التي تقام برعاية وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن انضمام أسطورتَي الكريكيت، شهيد أفريدي وبريت لي، كسفيرين للبطولة هذا العام.
ويشارك في المنافسات السداسية 50 فريقاً، يتكون كل منها من ستة لاعبين من 30 قرية عمالية، وستنتقل الفرق الخمسة الفائزة إلى دوري «نهائي الفرق الخمسة» للتنافس على استاد زايد للكريكيت، يوم غد.
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