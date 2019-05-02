الامارات | 18 فريقاً تتنافس في «رمضانية الشارقة للصالات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 فريقاً تتنافس في «رمضانية الشارقة للصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد 12 فريقاً من فئة الكِبار، وستة فرق ناشئة، لخوض بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية، خلال الفترة من الثامن حتى 19 الجاري، على صالة ملعب الشارقة الرياضي فرع الحزانة. وسيحصل الفائز ضمن منافسات الكبار على 200 ألف درهم، والوصيف على 100 ألف درهم، وعلى صعيد الناشئين ينال البطل 50 ألف درهم، والوصيف 30 ألف درهم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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