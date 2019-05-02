شكرا لقرائتكم خبر عن معركة دامية بين جماهير توتنهام وأياكس في شوارع لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، في تقرير مطول لها، عن اندلاع اشتباكات بين جماهير ناديى أياكس الهولندى وتوتنهام الإنجليزى قبل وبعد مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الثلاثاء وانتهت لصالح أبناء أمستردام بهدف دون مقابل، على ملعب «وايت هارت»، ضمن منافسات نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن جماهير توتنهام أرادت الانتقام من خسارة فريقها، من خلال الاعتداء على جماهير الفريق الهولندى في شوارع العاصمة الإنجليزية، حيث شهد محيط ملعب توتنهام الجديد شرق العاصمة اشتباكات عنيفة بين الجماهير الإنجليزية والهولندية، وتدخلت الشرطة لإنقاذ الموقف وقامت باعتقال 9 أفراد من المشجعين من أجل إنهاء الأزمة.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن جماهير توتنهام هوتسبير أرادت الانتقام من خسارة فريقها في نصف نهائى دورى أبطال أوروبا أمام أياكس، من خلال الاعتداء على الجماهير الضيوف في شوارع العاصمة الإنجليزية لندن.

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وأوضحت أن مجموعة من جماهير توتنهام قامت بالاعتداء على جماهير أياكس عبر اللكمات وإلقاء الزجاجات، وتسببت في إصابات بالجملة من مشجعى هولندا ورجال الشرطة الذين تدخلوا لإنهاء الاشتباكات.

ويحل توتنهام ضيفًا على أياكس، الأربعاء المقبل، وتبدو فرصة الفريق الهولندى أكبر في بلوغ النهائى بعد حسم مباراة الذهاب أمس بهدف

دون رد، حيث إن التعادل يمنحه التأهل التاريخى إلى نهائى دورى أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أنه قبل المباراة تم اعتقال أربعة أشخاص بعد تدخل الشرطة، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين صواريخ خارج الملعب، وأصيب ثلاثة ضباط من قوات الأمن الإنجليزى، كما تم اعتقال 5 آخرين بعد المباراة بسبب الاشتباكات الدامية عقب الانتهاء من المباراة.

وتابعت أن الاشتباكات اندلعت مرة أخرى عقب المباراة على الطريق السريع بعد خروج الجماهير من الملعب، حيث تم إلقاء الأقماع وتكسير زجاج المحال المجاورة

للملعب، ولكن نجحت الشرطة في الفصل بينهما.