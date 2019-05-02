شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بعد نهاية الكونفيدرالية لحسم مصير «جروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على حسم مصير السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، عقب نهاية بطولة كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية»، لاسيما أن عقده ينتهى في نهاية شهر مايو المقبل.

ويريد مجلس إدارة الزمالك تأجيل عقد الجلسة في الوقت الحالى، لعدم تشتيت ذهن الفريق خلال الفترة الحالية، نظرا للمباريات الهامة المقبلة، حيث أبلغ مسؤولو النادى جروس بقرار عقد الجلسة عقب نهاية البطولة الكونفيدرالية. وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى أن نادى أهلى جدة قد دخل في مفاوضات قوية مع جروس لعودته من جديد لتدريب الراقى، مشددة على أن أحد مسؤولى النادى السعودى قام بالاتفاق معه على كا

فة شروط التعاقد.

من جانبه علق مرتضى منصور، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «سنعقد جلسة مع جروس فور الانتهاء من الكونفيدرالية للاتفاق حول تجديد عقده، وفى حالة رغبته في عدم التجديد فسوف يرحل ولا توجد أزمة في ذلك، وجميع الجلسات التي جمعتنى بالسويسرى مسجلة لعدم القيل والقال، ننتظر فقط الوقت المناسب للحديث معه، ولم يخبرنى حتى هذه اللحظة بعدم موافقته على تجديد عقده مع الزمالك».

وعن الطائرة الخاصة للاعبين قال: «وافقت على سفر الفريق إلى تونس صباح غدٍ بطائرة خاصة من أجل توفير الراحة للاعبين بسبب حالة الإجهاد التي يعانون منها في الفترة الماضية، نظرا لضغط المباريات، سواء في الدورى أو الكونفيدرالية، حتى يتسنى لهم تناول الإفطار مع أسرهم في أول أيام شهر رمضان المبارك».

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فيما علق إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادى، والمكلف بأعمال أمين الصندوق، على أنباء عدم تجديد السويسرى كريستيان جروس تعاقده مع الفريق الأبيض، وقال إن ما أثير حول عدم وجود نية لدى جروس لتجديد تعاقده مع الفريق لا أساس له من الصحة، مطالبًا وسائل الإعلام بتحرى الدقة في كل ما ينشر، حرصًا على استقرار الفريق.

وأوضح أن مجلس إدارة النادى لم يجتمع خلال الفترة الماضية مع جروس لمناقشة تجديد تعاقده، خاصة أن الفريق يمر بمباريات مصيرية في بطولة الدورى والكونفيدرالية الإفريقية.

وأشار إلى أن المدير الفنى كان سعيدًا بقرار مجلس إدارة النادى بتوفير طائرة خاصة للفريق خلال رحلته إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى التونسى في إياب نصف نهائى الكونفيدرالية.

بينما رد أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، على الأخبار التي تم تداولها على شبكة «بى إن سبورت»، الإخبارية، حول رغبة جروس في الرحيل: «لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق.. المدير الفنى اجتمع برئيس النادى في حضورى، أمس الأول، والاجتماع بأكمله كان بخصوص التحضير لمباراة النجم القادمة والاستعدادات الخاصة بالسفر، ولم يتم التطرق أصلاً لتجديد أي عقود تخص المدير الفنى أو اللاعبين». وتابع المشرف العام على الكرة: «يجب عليكم التركيز في نقل وتحليل المباريات فقط، فلديكم استوديوهات جيدة وصورة مميزة.. أما الشق الإخبارى لديكم فإنه يدعو للشفقة».

على جانب آخر، استقر جروس على خوض مباراة الإياب أمام النجم الساحلى التونسى، المقرر لها الأحد المقبل، في سوسة، بنفس تشكيل مواجهة الذهاب، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، سجله كهربا في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وقرر المدير الفنى السويسرى الدفع بخدمات عمر السعيد في قيادة هجوم الفريق، مع الاحتفاظ بالدولى المغربى خالد بوطيب على دكة البدلاء في حالة اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

من جهة أخرى، صرف مجلس إدارة النادى المكافآت للاعبى فريق اليد، بعد التتويج ببطولة الدورى على حساب الأهلى، كما تم صرف مكافأة بطولة السوبر الإفريقى التي تُوج بها أيضا على حساب الأحمر.