شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي الحلم بين «التعاون» و«الاتحاد» على «كأس الملك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث «التعاون» عن لقبه الأول و«الاتحاد»، حامل اللقب، عن اللقب العاشر في مسابقة كأس ملك السعودية لكرة القدم عندما يلتقيان، اليوم الخميس، في المباراة النهائية على استاد الملك فهد الدولى بالرياض.

وسيضمن الفوز المشاركة في دورى أبطال آسيا في الموسم المقبل وخوض مسابقة كأس السوبر أمام بطل الدورى، مطلع الموسم الجديد.

ويعيش «التعاون» حاليًا أفضل حالاته الفنية والمعنوية، خصوصًا بعد فوزه الساحق على الهلال 5- صفر، ثم تكراره في مسابقة الدورى 2- صفر.

وصنع فريق المدرب، البرتغالى بيدرو إيمانويل، مفاجأة بإقصاء الهلال من المربع الأخير، على غرار «الاتحاد» الذي أسقط «النصر» 4- 2.

وحجز «التعاون» مقعده في النهائى للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1990 الذي خسره أمام «النصر».

ويسعى مهاجمه، ربيع سفيانى، إلى تحقيق إنجاز فريد، يتمثل في إحراز لقبه السادس مع أربعة أندية مختلفة، حيث سبق له الفوز بالدورى وكأس السوبر مع الفتح، وبالدورى وكأس ولى العهد مع النصر، وأخيرًا بلقب كأس الملك مع الاتحاد في الموسم الماضى.

وخاض «سفيانى» نهائى النسخة الأخيرة لكأس الملك مع «الاتحاد»، وكان أحد نجوم الفريق بإحرازه الهدف الثانى أمام «الفيصلى»، لكنه رحل في نهاية الموسم إلى التعاون.

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وقال «سفيانى»: «لم نتوقع تسجيل خمسة أهداف أمام الهلال، فهدفنا كان التأهل للنهائى بأى نتيجة».

وشرح أسباب الفوز، قائلًا: «احترامنا للهلال، ثم ثقتنا في أنفسنا، وإيماننا الكامل بما نملكه من إمكانيات وقدرات فنية، وكذلك بفضل الجوانب التكتيكية التي رُسمت من قِبَل الجهاز الفنى، ورغبتنا الكبيرة في إسعاد جماهيرنا، أسهمت في الوصول إلى النهائى».

وأضاف «سفيانى»: «للنهائى إعداد مختلف عن أي مباراة سبقتها، وما نحتاج إليه هو الهدوء وفهم الطريقة والأسلوب الفنى الذي سنخوض به النهائى، وسنكون جاهزين نفسيًا وبدنيًا، واللعب بجدية لآخر دقيقة سيضمن لنا التتويج باللقب».

واستهل «التعاون» مشواره بالفوز على العدالة 1- صفر، ثم النهضة 4- صفر، قبل أن يتخطى عقبتى «الشباب» في ثمن النهائى 3- صفر، و«الوحدة» في ربع النهائى بالنتيجة عينها. وكشر عن أنيابه مُلحِقًا بالهلال في نصف النهائى خسارة قاسية عندما تغلب عليه بخماسية نظيفة، توَّج بها مسيرته الرائعة هذا الموسم في مختلف البطولات، وكشف عن رغبته في المنافسة القوية على اللقب بوصوله إلى النهائى بشباك نظيفة.

وإذا كان «التعاون» قد أبهر الجميع بمستوياته ونتائجه في الدورى، فإن «الاتحاد» عانى بشكل غير مسبوق في تاريخه إداريًا وفنيًا ومعنويًا، وكان على حافة الهبوط للدرجة الأولى في ظل المستويات المتواضعة والنتائج السلبية التي وضعته في المركز الرابع عشر في سلم الترتيب، الأمر الذي جعل عشاق كرة القدم على مختلف ميولهم يُمنُّون النفس بتجاوز «العميد» تلك الأزمة، بل إن جماهيره كانت تعتبر بقاءه في دورى المحترفين بطولة في حد ذاته. وعطفاً على ذلك لم يكن يتوقع الغالبية تجاوزه «النصر»، ولاسيما أن الأخير فرض سيطرته التامة في آخر سبع سنوات، ولكن «الاتحاد» استحضر تاريخه ونجح في إقصاء منافسه بعد الفوز عليه 4- 2 في مباراة ماراثونية امتدت إلى وقت إضافى ليرتفع سقف الطموح لدى عشاقه، الذين يتطلعون لفوز فريقهم في النهائى وإنقاذ موسمه.

ورغم الظروف الصعبة التي مر بها «الاتحاد» فنيًا ومعنويًا، والتى أثرت على لاعبيه، فإن مدربه الجديد القديم، التشيلى لويس سييرا، نجح في انتشاله من أزمته واستطاع تحقيق خمسة انتصارات متتالية، ثلاثة منها في الدورى حسّنت موقعه وأبعدته عن منطقة الخطر، واثنان في مسابقة الكأس وضعاه في النهائى الذي يأمل أن يحققه لإنقاذ موسمه.

وأكد نجم هجومه، فهد المولد، أنهم نجحوا في تحقيق الأهم بالنسبة لجماهيرهم هذا الموسم بالوصول إلى نهائى الكأس والابتعاد عن خطر الهبوط في الدورى، موضحًا: «قدمنا مباراة كبيرة أمام (النصر) في نصف النهائى، وأن تفوز على متصدر الدورى السعودى فهذا دليل على أن (الاتحاد) اسم كبير، ومتى ما ظهرت روح (الاتحاد) فلن يقف أمامنا أي فريق».

وتابع: «كان هناك بعض اللاعبين الذين لا يعرفون قيمة وروح الاتحاد، ولكنهم علموا جيدًا أن الفريق وراءه جماهير لا ترحم أي مقصر».