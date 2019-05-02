شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يؤجل حسم مصير التجديد لسموحة مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حسام حسن، المدير الفنى لفريق سموحة عن رضائه عن التعادل الذي حققه فريقه أمام الجونة سلبيا، ضمن الجولة الحادية والثلاثين للدورى، مؤكدا أنه خاض المباراة في ظل نقص عددى شديد لاسيما في خط دفاع الفريق حيث لعب بدون خط دفاع كامل لإصابة محمود عزت والسيد فريد.

وأنه يعتبر اقتناص نقطة من منافس قوى ومحترم مثل الجونة أمرا جيدا حتى ولو كان على ملعب سموحة (استاد حرس الحدود بالمكس) خاصة أن الفريق الضيف يمتلك لاعبين أصحاب خبرات ولاعبين متميزين وكان لابد من احترامهم على أرض الملعب.

وأكد العميد أن عقده مع سموحة حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أنه يمتلك عدة عروض سواء خارجية أو داخلية لكن إحترامه وتقديره للمهندس محمد فرج عامر، رئيس النادى جعل تفكيره ينصب فقط مع فريقه ولن يتحدث في أي شىء إلا بعد استقرار سموحة تماما.

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وقال العميد «تعاقدى مع الفريق السكندرى ينتهى 30 أغسطس المقبل، ولم نتحدث بشأن التجديد أو الرحيل والأهم عندى حاليًا هو الحصول على مركز متقدم في جدول الدورى.

وأنه في حال استمراره مع الفريق للموسم المقبل سيتم وضع خطة للمنافسة على البطولة خاصة بعد تدعيم الفريق بصفقات مميزة، مؤكداً أنه تولى المسؤولية هذا الموسم وسط ظروف صعبه للغاية.

من جهته قال فرج عامر، رئيس النادى: في مبارتنا مع الجونة لم نستغل الفرص التي سنحت لنا الشوط الأول لنكسب المباراةً ونجحنا في منع الفرص التي سنحت للجونة لتفوز علينا في الشوط الثانى، مباراة مثيرة وأنا شعرت من اللحظة الأولى من المباراة ان العديد من لاعبى سموحة افتقدوا روح الثلاث مباريات السابقة التي فازوا بها عن جدارة بالرغم من المجهود المضنى الذي بذل معهم والتحفيز المستمر.

يذكر أن سموحة يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 14 مباراة وتعرض للهزيمة في 10 لقاءات، أحرز لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

على الجانب الآخر منح الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى سموحى بقيادة حسام حسن راحى للاعبى الفريق عقب التعادل مع الجونة ثم يعاود الفريق المران استعدادا لمواجهته الصعبة مع الأهلى والمحدد لها العاشرة يوم 11 مايو على استاد بتروسبورت في إطار منافسات الاسبوع 32 للدورى.