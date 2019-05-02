شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح في الاتحاد السكندري بعد ثنائية «النجوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عدة عصافير بحجر واحد بعد الفوز المهم على فريق نجوم المستقبل بهدفين لخالد قمر مقابل هدف واحد لمحمود فتح الله، الثلاثاء، حيث صعد للمركز الثامن واستعاد الانتصارات، ليؤكد الفوز أن ملعب بتروسبورت وش السعد على زعيم الثغر هذا الموسم وثأر لهزيمته في الدور الأول أمام النجوم، واستعاد الثقة قبل مواجهة الدراويش بكأس مصر، وكان الفريق قد فاز اليوم بهدفى خالد قمر وخالد الغندور.

وعقب المباراة، أبدى حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى سعادته بتحقيق الفوز الذي خرج بالفريق من النفق المظلم، وشدد طولان على أن النقد الموجه له طوال الفترة الأخيرة هو من قلة مندسة لا تعبر عن جماهير الاتحاد الحقيقية، مشيرًا إلى أنه نجح في بناء جيل جديد للاتحاد السكندرى وقدم أداء قويا دفع الفريق إلى المنطقة الدافئة وأبعده عن صراع البقاء.

وأضاف حلمى طولان أن علاقته القوية برئيس النادى محمد مصيلحى تدفعه للتفكير بجدية في الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل وعدم الالتفات لأى عروض أخرى قد تصله في ظل الدعم المتواصل له ولجهازه من رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة.

من جانبه، أعرب وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق عن سعادته بعد الفوز، قائلاً: «نخوض دورى صعبا للغاية، وهو الأصعب خلال الـ10 سنوات الماضية، وحققنا فوزا غاليا سيحسن من وضعية الفريق في جدول بطولة الدوري».

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وأوضح: «فقدنا العديد من النقاط خلال المواجهات الأخيرة ليس لسوء أداء اللاعبين، ولكن بسبب سوء الحظ فقط، خاصة في مواجهة الأهلى التي خسرناها في الدقيقة الأخيرة، وكذلك مواجهة بيراميدز التي تلقينا فيها خسارة غير طبيعية بعد أن كنا متقدمين والفريق المنافس يلعب بـ10 لاعبين».

واختتم وليد صلاح تصريحاته: «سنغلق ملف الدورى مؤقتًا، وسنبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى المقبلة ضمن منافسات بطولة الكأس، على أمل الفوز والتواجد ضمن الأربعة الكبار في الدور قبل النهائى».

قال مدير الكرة بالاتحاد إن الجهاز الفنى منح الفريق راحة قصيرة، على أن يعود الفريق لمعسكر في القاهرة اليوم حتى مواجهة الإسماعيلى بكأس مصر، وأضاف أن عناصر الفريق مكتملة لمواجهة الإسماعيلى، وشدد على أن الفوز على النجوم منح الفريق جرعة ثقة مطلوبة قبل مواجهة ربع نهائى كأس مصر.

وأضاف صلاح الدين أن تذبذب النتائج ليس بسبب تقصير، سواء من الجهاز الفنى أو اللاعبين، وأن نفس المجموعة سبق أن أحرجت الكبار ولكن كان الحظ يحالفنا أمامهم مشيرا إلى أن كل ناد معرض للخسارة، فالهلال السعودى الذي يعد واحدا من أقوى الأندية العربية خسر كل شىء في 10 أيام.

كان حلمى طولان قد منح لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب انتهاء مباراة النجوم، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى الجريح يوم الأحد 5 مايو بدور الثمانية لكأس مصر، وتقام المباراة في الخامسة مساء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.