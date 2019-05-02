شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على رحيل 5 لاعبين في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على رحيل خمسة لاعبين عن الفريق، عقب نهاية الموسم الجارى، بشكل مبدئى، وهم: أحمد حمودى، ومحمد نجيب، وعمرو جمال، إسلام محارب، وأحمد الشيخ، وأوصى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، بالبحث عن عروض إعارة للاعبين، خاصة في ظل صعوبة مشاركتهم مع الفريق، فضلا عن إيجاد أماكن في قائمة الفريق، وإتاحة الفرصة للتعاقد مع اللاعبين الذين طلب الجهاز الفنى التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. فيما يدرس الاتفاق السعودى التعاقد بشكل نهائى مع حسين السيد، عقب المستوى المتميز الذي ظهر عليه، منذ انضمامه لصفوف الفريق على سبيل الإعارة، وتتجه النية لدى الجهاز الفنى للموافقة على العرض خاصة في ظل اعتماد لاسارتى على التونسى على معلول ومحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر.

من جهة أخرى، يعود حسام عاشور إلى التدريبات الجماعية عقب مواجهة طلائع الجيش التي أقيمت مساء «الأربعاء» على أرض ملعب استاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

وقطع عاشور شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلى الذي يخضع له الفترة الحالية للتخلص من شكوى العضلة الضامة وتجهيزه للمرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من البرنامج الذي قام بتنفيذه.

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واشتمل برنامج عاشور على تدريبات علاجية ثم جلسات في «الجيم»، ثم قام بتنفيذ تدريبات في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائى التأهيل بالنادى، وبات اللاعب قريبا للغاية من العودة والمشاركة مع الفريق.

ويخضع عاشور لفحص طبى عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش، من أجل الاطمئنان على حالته والتأكد بشكل نهائى من جاهزيته للتواجد مع الفريق في المران.

بينما قرر الجهاز الفنى استئناف التدريبات مباشرة اليوم «الخميس» دون الحصول على راحة، عقب مواجهة الجيش الأربعاء، استعداداً لمواجهة النجوم، حيث يؤدى الفريق مرانه مساء اليوم على أرض ملعب استاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ29 في بطولة الدورى العام.

من جانبه، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن جميع المباريات التي يخوضها الفريق في المرحلة المقبلة من بطولة الدورى العام بداية، وإنه يأمل في مواصلة الفريق لانتصاراته وبذل أقصى جهد لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه الجميع داخل النادى وإسعاد جماهير الأهلى.

وشدد مدير الكرة على أن جميع اللاعبين في حالة من التركيز الشديد وأن الجهاز اطمأن على جاهزية بعض اللاعبين خلال مشاركتهم التدريبات التي أعقبت مواجهتى المصرى وطلائع الجيش، والاطمئنان على حالتهم وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.