شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يغرم كل لاعب 20 ألف جنيه بعد الخسارة من الحدود .. والمنياوي يتوعد المقصرين بالاستبعاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تغريم كل لاعب بالفريق الكروى الأول 20 ألف جنيه، مع تجميد المستحقات عقب استمرار النتائج السلبية، وتلقى الفريق الهزيمة الثالثة على التوالى أمام حرس الحدود، في المباراة التي جمعت بينهما، «الثلاثاء»، على أرض ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما خسر الفريق أمام الزمالك ووادى دجلة وحرس الحدود، وهو ما جعل «الدراويش» في موقف صعب بجدول الدوري، وصعبت مهمة التواجد في المربع الذهبى، بعدما توقف رصيد الفريق عند النقطة 37. وسادت حالة من الاستياء داخل الجهاز الفنى الجديد، الذي تولى المهمة الفنية في المباراة، بقيادة محمود جابر وعطية صابر، عقب تحويل المدير الفنى البلجيكى سيدومير يانفيسكى للتحقيق بسبب هجومه الأخير على مجلس الإدارة، كما صب صبرى المنياوى، مدير الكرة، غضبه على اللاعبين بعدما سادت حالة من الاستياء داخل الجهاز الفنى الجديد الذي تولى المهمة الفنية في المباراة، بقيادة محمود جابر وعطية صابر، عقب تحويل المدير الفنى البلجيكى سيدومير يانفيسكى للتحقيق بسبب هجومه الأخير على مجلس الإدارة، كما صب صبرى المنياوى، مدير الكرة، غضبه على اللاعبين بعد ابتعاد معظمهم عن مستواهم المعهود، وهدد المنياوى اللاعبين المقصرين بالاستبعاد والاعتماد على اللاعبين الناشئين خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار الهزائم والنتائج السلبية.

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