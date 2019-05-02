النجم الساحلي يستعد للزمالك وسط أجواء حماسية

استأنف النجم الساحلي مساء اليوم الأربعاء، تدريباته بعد راحة يومين احتفل فيها اللاعبون والجهازين الفني والإداري مع الجماهير بالتتويج العربي.

وبدأ فريق جوهرة الساحل الإعداد للمباراة الحاسمة التي ستجمعه يوم الأحد المقبل، بملعب سوسة الأولمبي بالزمالك المصري لحساب إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وسط أجواء متميزة.

وشهدت التدريبات مشاركة المدافع عمار الجمل الذي تماثل للشفاء التام من الإصابة، وبذلك من المنتظر أن يكون جاهزًا لمواجهة الأحد.

وركز المدير الفني للنجم، الفرنسي روجيه لومير على الإعداد الذهني للاعبين، حيث تحدث مع كل اللاعبين قبل انطلاق التدريبات ليبعدهم عن الضغوطات النفسية، بما أنهم مطالبين بتعويض خسارتهم في لقاء الذهاب في برج العرب بهدف دون رد.

وكان الرئيس السابق للنجم الساحلي معز إدريس نظم مساء أمس، احتفالا كبيرا على شرف اللاعبين والجهاز الفني احتفالا بتتويج النادي بكأس زايد.