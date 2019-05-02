صدمة جديدة لروما قبل مواجهة جنوى

تلقى نادي روما، صدمة جديدة قبل مباراته المقبلة أمام جنوى، في إطار الجولة الـ 35 من عمر الدوري الإيطالي.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن البوسني إيدين دجيكو مهاجم روما، غاب عن المشاركة في تدريبات الفريق، صباح اليوم الأربعاء، بسبب إصابة في الكاحل.

وأضاف الموقع أن إصابة دجيكو ليست خطيرة، وأن الطاقم الطبي لذئاب العاصمة سيواصل مراقبة وتقييم حالة المهاجم البوسني في الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على حالته.

وكان كلاوديو رانييري، المدير الفني لروما، قد تلقى ضربة، أمس الثلاثاء، بعدما تعرض جاستن كلويفرت لاعب الفريق، لإصابة عضلية من الدرجة الأولى، وتأكد غيابه عن المباراة المقبلة.

ويحتل نادي روما، المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المربع الذهبي المؤهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.