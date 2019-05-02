شكرا لقرائتكم خبر عن أبو داوود ينافس الأمير منصور على رئاسة الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - احمد العرياني(جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن البرفسور عبدالرازق أبو داود ينوي الترشيح لرئاسة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة وبدعم كبير وقوي من عضو شرف أهلاوي بارز وذلك عند فتح باب الترشيح في الجمعية العمومية التي ستعقد نهاية الموسم الرياضي وفق ما وجه به الإتحاد السعودي لكرة القدم لجميع الاندية في المملكة.

وكان عدد من أعضاء شرف النادي الأهلي اجتمعوا في منزل عضو شرف أهلاوي بارز مساء اليوم (الاربعاء) بحضور عدد من الشخصيات الاهلاوية الإدارية التي سبق لها العمل في النادي، حيث اتفق الجميع على ان يرشح الدكتور عبدالرزاق ابو داود نفسه لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة وبعد الحاح كبير من المجتمعين وافق أبو داود على ذلك.

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ومن المتوقع ان يحظى الملف الانتخابي لابو داود بقبول كبير لدى الاهلاويين لما يمتلكه من خبرة كبيرة في رئاسة النادي الأهلي، حيث سبق له ان ترأس النادي في فترتين سابقة وحقق معه العديد من الالقاب اضافة الى انه يعتبر قائد الاهلي التاريخي كلاعب.

وتشير المصادر الى ان ابو داود سوف يبدأ من الغد على تجهيز الملف الانتخابي والقائمة التي ستكون معه ضمن فريق العمل والتي ستشمل عدد من الأسماء الرياضية والإدارية الأهلاوية المميزة.

وسوف يشهد كرسي الرئاسة الأهلاوي منافسة كبيرة خلال المرحلة المقبلة عقب أن كشف الأمير منصور بن مشعل سابقا عن ترشيح نفسه ايضا.