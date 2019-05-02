شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الراجل فى قطر يطلع خطاب رحيل جروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرتضى منصور: الراجل فى قطر يطلع خطاب رحيل جروس

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أنه القناة القطرية تسعى إلى هدم النادي مشددًا على أن القطريين لا ينسون موقفه الشخصى وموقف مصر منهم كجماعة إرهابية، قائلا: "الراجل فى قطر يطلع خطاب رحيل جروس". مرتضى منصور: الراجل فى قطر يطلع خطاب رحيل جروس أضاف مرتضى منصور أن جروس لم يطلب الرحيل عن الزمالك وأن كل ما يثار هدفه اسقاط النادي وهدم قواه فى المسابقة الكونفيدرالية الأفريقية. أضاف مرتضى منصور أن جروس لم يطلب الرحيل عن الزمالك وأن كل ما يثار هدفه اسقاط النادي وهدم قواه فى المسابقة الكونفيدرالية الأفريقية.

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا عنيفًا على القطريين بسبب التقرير الذى تم نشره الأربعاء عن طلب المدير الفنى للزمالك، السويسرى كريستيان جروس الرحيل وعدم الاستمرار فى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي الأحد المقبل فى اياب دور نصف نهائي مسابقة الكونفيدرالية الافريقية والتى يستضيفها على أرضية الملعب الأوليمبي بسوسة، وفاز الأبيض بهدف نظيف فى اللقاء الذى أقيم على أرضية ملعب استاد السويس.