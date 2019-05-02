مرتضى منصور : إلغاء الحضور الجماهيري لتدريب الزمالك فى بترو سبورت...

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أنه كان يتمنى حضور الجماهير تلبية لرغبة المدير الفنى واللاعبين إلا أن الظروف حالة دون إتمام الأمر.

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مرتضى منصور

وقدم مرتضى منصور أتقدم بالاعتذار للجماهير التى سبق وأن وعدنها بحضور الجماهير مطالباً اياهم بعدم التوجه الى الملعب مساء الخميس لأن الأمر بات مستحيلًا.