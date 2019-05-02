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شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : إلغاء الحضور الجماهيري لتدريب الزمالك فى بترو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مرتضى منصور : إلغاء الحضور الجماهيري لتدريب الزمالك فى بترو سبورتأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مسئولي نادي بترو سبورت صعوبة إقامة تدريبات فريق الزمالك على أرضية الملعب نظرا لإقامة مباراة إنبي وبتروجت.
أضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أنه كان يتمنى حضور الجماهير تلبية لرغبة المدير الفنى واللاعبين إلا أن الظروف حالة دون إتمام الأمر.
مرتضى منصور
وقدم مرتضى منصور أتقدم بالاعتذار للجماهير التى سبق وأن وعدنها بحضور الجماهير مطالباً اياهم بعدم التوجه الى الملعب مساء الخميس لأن الأمر بات مستحيلًا.
ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي الأحد المقبل فى اياب دور نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية والتى يستضيفها على أرضية الملعب الأوليمبي بسوسة، وفاز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذى أقيم على أرضية ملعب استاد السويس.
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