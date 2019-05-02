شكرا لقرائتكم توامبا يسأل زوجته عن أهدافه.. ويساعدها في المطبخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمنى الكاميروني توامبا، مهاجم التعاون أن يكون أحد أفضل لاعبي الدوري السعودي في لقاء سابق، وتمكن من تحقيق ما أراد، بتواجده في المركز الثاني في ترتيب هدافي مسابقة الدوري بعشرين هدفا، علما بأنه يمتلك 5 أهداف في كأس الملك.

وسجل توامبا في أندية الهلال والنصر والاهلي والاتحاد والحزم والفيصلي والباطن والاتفاق والفتح والفيحاء و أحد والوحدة والعدالة والنهضة بمختلف المسابقات السعودية، وغابت عنه شباك الشباب والرائد والقادسية.

Advertisements

ويحظى توامبا بمكانة خاصة لدى زملاءه، حيث يمتاز بروح مميزة ولاعب اجتماعي، ويعد شخصية محببة لمدربه، ويزين علم التعاون مدخل منزله، وزوجته محللته الفنية الخاصة، لاسيما وأن والدها كان لاعب كرة قدم سابق.

وكادت والدة توامبا أن تحرم جماهير عشرة أندية والمنتخب الكاميروني من خدماته، حيث طلبت منه التركيز على دراسته ومنعته من ممارسة اللعبة عندما كان في العاشرة، قبل أن تبكي بحرقة لعدم استدعاء ولدها لتمثيل الكاميرون في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

ونشأ توامبا وسط عائلة بسيطة، والدته خياطة ، ووالده عمل سائق سيارة أجرة قبل أن يرحل ويترك الأسرة، وصعنت منه المسؤولية المبكرة التي رميت على كاهل ابن مدينة ياوندي انسانا مسالما، ويساعد زوجته في غسيل الأطباق.