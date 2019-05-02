شكرا لقرائتكم 25 حافلة تنقل جماهير الاتحاد إلى مباراة النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدمت إدارة الاتحاد 25 حافلة للجماهير من أجل دعم الفريق في نهائي كأس الملك أمام التعاون يوم الجمعة. وتأهل الاتحاد إلى المباراة النهائية بعد إقصاء النصر في نصف النهائي 4-2 نهاية الأسبوع الماضي ليبلغ المباراة النهائية ويلاقي التعاون الذي يخوض النهائي الثاني في تاريخه. وتستوعب كل حافلة 49 راكباً ما يجعل العدد الإجمالي للجماهير التي ستدعم اتحاد جدة في مدرجات ستاد الملك فهد الدولي 1225 مشجعاً، بخلاف الآخرين.

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