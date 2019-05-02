شكرا لقرائتكم قبل النهائي .. سييرا يتفاءل برسالة خاصة.. و"التفاصيل" سلاح بيدرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتبر التشيلي لويس سييرا، من أكثر المدربين غموضا، ويخفي في داخله القائد والملهم والأب، حيث ينتظر كل صباح نهائي سماع كلمات ابنه " اثق باحرازك اللقب يا أبي"

ويحرص ابنه "كابريرا" الذي يرتدي حاليا قميص منتخب بلاده تشيلي تحت عشرين عاما، على دعم والده، ولايمل من تذكيره الدائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه سيعيد مع الاتحاد الانجازات السابقة.

في الجانب الآخر، يعيش البرتغالي بيدرو إيمانويل في فترة صمت، والتركيز منصب نحو تحقيق كأس الملك، بعد نجاح التعاون في الوصول الى النهائي دون استقبال أي هدف واحتلاله المركز الرابع في الدوري.

ويعرف عن بيدرو بأنه مدرب يحسب أدق التفاصيل قبل انطلاق اللقاء، ويؤمن بحسن التدبير والإعداد، وساهم في ظهور التعاون بشكل مميز خلال الموسم الحالي، بعدما تولى زمام المسؤولية الفنية في الصيف الماضي، وقادهم إلى نهائي كأس الملك.