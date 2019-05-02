لايبزيغ الألماني يحقق ثاني افضل سلسلة من الانتصارات المتتالية في أوروبا

اسماء السيد - نجح نادي لايبزيغ في تحقيق نتائج جيدة في بطولة الدوري الألماني خلال منافسات الموسم الجاري، مما جعله يحجز مقعده مبكراً في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تمكن من إحتلال المركز الثالث في جدول الترتيب وقبل ثلاث جولات عن نهاية المنافسات.

وكشف موقع "بي سوكر" عن تمكن لايبزيغ من تحقيق أطول سلسلة من الانتصارات المتتالية في بطولة الدوري الألماني ليتفوق بذلك على العملاقين بايرن ميونيخ (متصدر الترتيب) و بروسيا دورتموند (الوصيف).

هذا وسجل لايبزيغ 6 انتصارات متتالية بداية من الجولة السادسة والعشرين، ليحقق بذلك العلامة الكاملة، بعدما جمع 18 نقطة كاملة ، حيث فاز على شالكه ثم هيرتا برلين ثم باير ليفركوزن ثم فولفسبورغ و ثم بوروسيا مونشنغلادباخ وأخيراً على فرايبورغ.

Advertisements

ولم يخسر لايبزيغ أي مباراة منذ خسارته أمام بروسيا دورتموند بهدف دون رد في الجولة الثامنة عشرة، ليحقق بعد ذلك 10 انتصارات وثلاثة تعادلات خلال 13 جولة ، وهي النتائج التي ضمنت له المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وعززت من فرصته في المنافسة على لقب الدوري المحلي بالنظر إلى فارق السبع نقاط الذي يفصله عن المتصدر ، قبل ثلاث جولات عن نهاية البطولة.

ولم يتفوق لايبزيغ بهذه السلسلة على منافسيه في الدوري الألماني فقط ، إذ أكد تفوقه على كبار الأندية في الدوريات الأوروبية الكبرى ، باستثناء ناديي مانشستر سيتي وليفربول، متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز .

يشار الى أن لايبزيغ قد فرض نفسه رقماً صعباً في الدوري الألماني رغم حداثة تجربته في البطولة التي صعد إليها في موسم (2016-2017) حيث خطف المركز الثاني في موسمه الأول وشارك في دوري أبطال أوروبا ثم تراجع إلى المركز السادس في الموسم الماضي ، ليعود مجدداً هذا الموسم للتألق واستعادة مستواه و يتأهل مجدداً للبطولة القارية التي عززت من مكانته بين الأندية الألمانية.