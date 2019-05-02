هل حرم الحكم الأهلى من ركلة جزاء وتغاضى عن طرد حارس الطلائع؟.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة طلائع الجيش Xالاهلى الجولة الـ31 للدورى الممتاز فى نسخته الـ60

الملعب – ستاد المكس

النتيجة – فوز الاهلى 2 / 1

الحكم- محمود عاشور صاحب الـ43 دولى 2011

المساعد الاول - هانى عبد الفتاح

المساعد الثانى – عبد الفتاح عريشة

الحكم الرابع - نادر زكى

الحكم الاضافى - طارق سامى – محمد يوسف

نموذج تحكيميا متواضعا

قدم محمود عاشور نموذج تحكيميا متواضعا وكان بعيدا عن مستواها الفنى والادارى المعهود خاصة انه من اصحاب الخبرات ويمتع بامكانيات فنية متميزة لكنه لم يكن موفقا فى اكثر من قرار مؤثر خلال أدارته لمواجهة طلائع الجيش والاهلى التى اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 وانتهت بفوز الاحمر بهدفين مقابل هدف.

العصبية تسيطر على أداء عاشور

ظهرعاشورعصيبا خلال فعاليات اللقاء وتعرض لاكثر من اختبار خلال المباراة التى تعتبرمن اللقاءات الصعبة تحكيما نظرا لاهميتها للفريقين وحاول السيطرة على مجريات المباراة من البداية فاحتسب كل الاخطاء ولم يسمح باتاحة الفرصه خاصه فى النصف الاول من المباراة، واحسن تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى المباراة وكام حاسما مع اعتراضات الجهاز الفنى للطلائع رغم أنه تاخر كثيرا فى طرد المدير الفنى للطلائع خارج الاسوار طبقا للقانون.

ركلتى جزاء احدهما بفرمان من الحكم الخامس

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 38 مخالفة على الفريقين ابرزها ركلتى الجزاء الاولى للطلائع الدقيقة 55 والثانية للأهلى فى الدقيقة 65 من عمر المباراة بفرمان من طارق سامى الحكم الخامس ، فى الوقت الذى تغاضى عاشور عن ركلة جزاء صحيحة لمهاجم الاهلى رمضان صبحى لعدم توافر زاوية رؤية مناسبة فاحتسب المخالفة من خارج المنطقة مباشرا رغم أن الاعادة اظهرت أن الخطا داخل منطقة جزاء الفريق العسكرى فى الدقيقة 24 من عمر المباراة .

الحكم اتاح الفرصة فى هدف الاهلى وتغاضى عن طرد حارس الطلائع

اشهر الحكم بالطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة فى 6 مناسبات لثلاثى الفريق الضيف ياسر ابراهيم ووليد ازارو وصالح جمعه وعلى معلول فى الدقائق 51،61،72، 90 وكما انذار ثنائى الفريق المضيف على الفيل واسلام جمال فى الدقيقتين 12،51 وبطاقة حمراء للسنغالى تا لانداى بعد سابق انذاره فى الدقيقة 72 من عمر اللقاء، فى الوقت الذى تغاضى عن اشهار البطاقة الحمراء لحارس الطلائع محمد بسام للعب بقوة زائدة مع مهاجم الاهلى جيرالدوا فى الدقيقة 46 رغم انه سمح باستمرار اللعب واتاح الفرصة ويعتبر من أفضل قرارات عاشور فى اللقاء وكان يجب أن يعود يشهرالبطاقة الحمراء للحارس طبقا للقانون ، كما اغفل الحكم انذارأيمن اشرف من الاهلى للتهور وأحمد سامى مدافع الطلائع للاعتراض كما تسرع فى انذار صالح جمعة فى الدقيقة 72 .

المساعدين

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد واشاروا على 4 حالات تسلل الا ان المساعد الاول تسرع فى تسلل معلول فى الدقيقة 70 من عمر اللقاء وتعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

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الحكم الرابع

تعامل مع الاجهزة الفنية بهدوء وادى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم فى أدارة اللقاء طبقا للقانون .





إحصائيات المباراة : 38 خطأ - 8ركلات ركنية – 4حالات تسلل – 6 بطاقات طرد- ركلتى جزاء – 3 اهداف

الدرجات : الحكم – 7.5 .. المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.5 – الحكم الرابع – 8.0-



طرد لاعب الطلائع

طرد مدرب الطلائع

ركلة جزاء الاهلى

ركلة جزاء الطلائع

اتاحة الفرصة فى هدف الاهلى الاول وتغاضى الحكم عن طرد حارس الطلائع