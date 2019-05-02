عبد السلام: نفاوض الأهلى لعودة الشيخ.. والفيوم ملعب المقاصة الموسم المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة، أنه يسعى خلال الفترة المقبلة لاستعادة أحمد الشيخ صانع العاب فريق الأهلى أثناء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . وأوضح محمد عبد السلام خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت"، أنه تم الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة و الجهات الامنية للعودة مرة أخرى لخوض مباريات فريق المقاصة على ملعب الفيوم فى بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر بداية من الموسم المقبل. ويحتل فريق مصر المقاصة المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة .

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