شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم : أتحفظ على أداء لاعبى الأهلي أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن لديه تحفظ كبيرعلى أداء لاعبى الأحمر اليوم أمام طلائع الجيش فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المكس ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى .

وأوضح شريف عبد المنعم خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أنه يوجد علامة استفهام كبيرة على الفرص التى يهدرها لاعبى الفريق الاحمر خلال المباريات الماضية ، مؤكدا أن هذا الأداء يؤدى إلى القلق ولابد من وقفة كبيرة من قبل الجهاز الفنى ، مضيفا أنه مندهش من المستوى الفنى للثنائى وليد ازارو وجونيور اجاى .

حقق النادي الأهلي فوز صعب على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب المكس الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الأهلى للنقطة 64 متساوياً مع بيراميدز لكن المواجهات المباشرة تبقي على بيراميدز فى الترتيب الأول ، بينما يتوقف رصيد الطلائع عن النقطة 34 فى المركز الـ13.