شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاربعاء 1/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي جاء في مقدمتها تحقيق النادي الأهلي فوزا صعبا على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب المكس الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

فيديو .. معلول يقود الأهلى للفوز على الطلائع 2/1 ويتصدر الدوري مع بيراميدز

حقق النادي الأهلي فوزا صعبا على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب المكس الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر للنقطة 64 متساوياً مع بيراميدز لكن المواجهات المباشرة تبقي على بيراميدز فى الترتيب الأول ، بينما يتوقف رصيد الطلائع عن النقطة 34 فى المركز الـ13.

الأهلى يبدأ غداً الاستعدادات للنجوم بدون راحة

قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى استئناف تدريبات الفريق، غدا الخميس، عقب الانتهاء مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها مساء اليوم على استاد حرس الحدود "المكس" فى الجولة الـ31 من بطولة الدورى العام.

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ويؤدى الأهلى مرانه مساء غد الخميس بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ29 فى بطولة الدورى العام، وفقا لأجندة الفريق التى حددها مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق.

طارق سليمان: الروح والدعم سلاح حراس الأهلى

أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلى إن كل مباراة يخوضها الفريق تصبح ماضيا، ويكون التفكير فيما هو قادم، وأن الجهاز الفنى يتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها الخاصة، مُشدداً فى الوقت نفسه على أن جميع المباريات المقبلة للأهلى تتساوى فى الأهمية والهدف الذى يسعى الفريق إلى تحقيقه وهو حصد النقاط الثلاث.

وشدد مدرب حراس الأهلى، على أن على لطفى حارس الفريق دخل فى المنافسة مع محمد الشناوى وشريف إكرامى، بعد الأداء الجيد الذى قدمه فى المباراة الأخيرة أمام المصرى، على الرغم من صعوبة هذه المواجهة التى جاءت في توقيت شهد غيابات فى صفوف الفريق، والأداء الذى قدمه المصرى ورغبة الأهلى فى العودة للانتصارات فى ذلك التوقيت.

وأكد سليمان أن ما يميز حراس الأهلى هو وجود "الروح والدعم" فالحارس الذى لا يشارك يدعم من يكون أساسيا، ويؤدى التدريبات بمنتهى الجدية ومن هنا يأتى التوفيق فى المباريات.

الأهلى يستعيد حسام عاشور فى التدريبات الجماعية عقب مباراة الطلائع

يعود حسام عاشور، قائد الأهلى لتدريبات الفريق الجماعية عقب مواجهة طلائع الجيش، وقطع عاشور شوطا كبيرا فى برنامجه التأهيلى الذى يخضع له الفترة الحالية للتخلص من شكوى العضلة الضامة وتجهيزه للمرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من البرنامج الذى قام بتنفيذه.

واشتمل برنامج عاشور على تدريبات علاجية ثم جلسات فى "الجيم"، ثم قام بتنفيذ تدريبات فى ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى، وبات اللاعب قريبا للغاية من العودة والمشاركة مع الفريق.