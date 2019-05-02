اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 1/5/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها تقدم البلجيكى سيدومير المدير ألفنى للإسماعيلى بشكوى ضد إدارة الدرأويش للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" . فيديو .. معلول يقود الأهلى للفوز على الطلائع 2/1 ويتصدر الدوري مع بيراميدز حقق النادي الأهلي فوزا صعبا على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب المكس الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر للنقطة 64 متساوياً مع بيراميدز لكن المواجهات المباشرة تبقي على بيراميدز فى الترتيب الأول ، بينما يتوقف رصيد الطلائع عن النقطة 34 فى المركز الـ13. تقدم البلجيكى سيدومير المدير ألفنى للإسماعيلى بشكوى ضد إدارة الدرأويش للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بحثاً عن قيمة الشرط الجزائى فى عقده. الداخلية يتعادل مع المقأولون 2/2 ويقترب من توديع الدورى تعادل فريقا المقأولون العرب والداخلية إيجابيا بهدفين لمثليهما فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى . أصبح أحمد على كامل مهاجم المقأولون العرب صاحب أسرع هدف فى تاريخ مسابقة الدورى الممتاز معادلا رقم أيمن يونس نجم الزمالك السابق بعدما أحرز هدف ذئاب الجبل الأول فى مرمى الداخلية اليوم فى المباراة التى تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من منافسات الدورى الممتاز. قرر الجهاز ألفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض المران الختامى قبل السفر لتونس غداً الخميس، على ملعب النادى فى الرابعة والنصف عصراً، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية. Advertisements الزمالك يتراجع عن مران بتروسبورت قبل رحلة سوسة استعدادا للنجم ابتعد على فرج لاعب وادى دجلة وبطل العالم للاسكواش بصدارة التصنيف العالمى للعبة، وذلك عن منافسه ومواطنه محمد الشوربجى صاحب المركز الثانى. تقرر سفر هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وأحمد شوبير نائب المجلس إلى باريس لحضور اجتماعات "كونجرس فيفا" 5 يونيو على هامش كأس العالم للسيدات. الإسماعيلى: الشئون القانونية بالنادى تدرس شكوى سيدومير للفيفا أكد مصدر مطلع داخل النادى الإسماعيلى أن إدارة النادى اتخذت قراراً بتحويل ملف البلجيكى سيدومير المدير ألفنى للفريق للشئون القانونية بالنادى برئاسة نصر عزام لاتخإذ الخطوات اللازمة فى هذا الشأن، لاسيما بعد شكوى المدرب البلجيكى فى ألفيفا. خصص الجهاز ألفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، برنامج تدريبى وتأهيلى خاص لمحمد عنتر صانع ألعاب ألفريق، وذلك على هامش المران الجماعى المقام حالياً بملعب النادى بميت عقبة، وذلك بسبب الإصابة. تقدم البلجيكى سيدومير المدير ألفنى للإسماعيلى بشكوى ضد إدارة الدرأويش للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بحثاً عن قيمة الشرط الجزائى فى عقده.

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