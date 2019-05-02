شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. على معلول نسر مباراة الأهلى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختارت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الأجتماعى "تويتر" الدولى التونسى على معلول نسر مباراة المارد الأحمر وطلائع الجيش فى بطولة الدورى الممتاز. حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب المكس الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز



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