"صور" مران الإسماعيلي .. استشفاء الأساسيين وبدني للبدلاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة الاتحاد السكندرى الاحد المقبل بدور الــ8 لكأس مصر. شهد المران خوض لاعبو الفريق الأساسيين مران استشفائى من أجل استعادة جاهزيتهم بأسرع وقت. Advertisements وعلى الجانب الأخر خاض لاعبو الفريق البدلاء تدريبات بدنية وخططية سعيا لتجهيزهم لمواجهة الكأس. وخاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت اشراف مدربهم سعفان الصغير والتى شملت على التسديد وكيفية التعامل مع الكرات العرضية.

تدريب الاسماعيلى (2)



تدريب الاسماعيلى (3)



تدريب الاسماعيلى (4)



تدريب الاسماعيلى (1)

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