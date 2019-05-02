شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء ، 1 / 5 / 2019 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الزمالك يستعيد أوباما قبل مواجهة النجم الساحلى فى موقعة سوسة ، الزمالك يرفض رحيل أحمد مدبولى لدجلة في الصيف .

الزمالك يستعيد أوباما قبل مواجهة النجم الساحلى فى موقعة سوسة

تعافى يوسف أوباما مهاجم الزمالك من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية أمام النجم الساحلى فى لقاء الذهاب الذى جمع الفريقان على استاد برج العرب، فى دور نصف النهائى بالكونفدرالية الأفريقية والذى انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

الزمالك يرفض رحيل أحمد مدبولى لدجلة في الصيف

طلب أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، فى الجلسة الخاصة التى عقدها مؤخرًا مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، الرحيل عن الفريق الأبيض، خاصة فى ظل تهميشه من قبل المدير الفنى للفريق الكروى الأول السويسرى كريستيان جروس، وعدم الاعتماد عليه نهائيًا، ليستمر اللاعب فى المشاركة مع فرق الناشئين ما أغضبه وجعله يطلب الرحيل عن الزمالك، لاسيما أن مدبولى تلقى العديد من العروض من معظم أندية الدورى الممتاز فى الوقت الحالى.

جروس يدرس الإبقاء على السعيد فى هجوم الزمالك أمام النجم

أصبح المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، جاهزًا لقيادة هجوم فريقه أمام النجم الساحلى التونسى فى مباراة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها بكدمة قوية فى الركبة والتي تعرض لها فى لقاء الإسماعيلي بالدورى.

جروس يبحث عن حلول للجبهة اليمنى قبل مواجهة النجم

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ما زال كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، يبحث عن حل للأزمة التى يعانى منها الفريق بالجبهة اليمنى، فى ظل تراجع مستوى التونسى حمدى النقاز، وتعرض حازم إمام للإصابة فى عضلة السمانة وعدم التأكد من مدى جاهزيته للمشاركة فى لقاء العودة أمام النجم الساحلى.

الزمالك ينتظر رد الأمن لإقامة مران مفتوح للجمهور قبل رحلة سوسة ينتظر مسئولو الزمالك خلال الساعات المقبلة، رد الجهات الأمنية حول إمكانية إقامة مران الفريق الأبيض غداً الخميس، على ملعب بتروسبورت بحضور جمهور الفريق لتحفيز اللاعبين قبل السفر يوم الجمعة إلى تونس، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى، يوم الأحد المقبل، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية.

الزمالك يتراجع عن مران بتروسبورت قبل رحلة سوسة استعدادا للنجم قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض المران الختامي قبل السفر لتونس غداً الخميس، على ملعب النادي فى الرابعة والنصف عصراً، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية.

تيجانا رئيساً لبعثة الزمالك بتونس فى مواجهة النجم الساحلى