شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يشارك فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة النجم فى سوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك يوسف أوباما مهاجم الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من إصابة العضلة الأمامية، وذلك استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كان أوباما قد خرج مصابا من مباراة النجم الساحلى فى موقعة الذهاب التى أقيمت فى برج العرب وانتهت لصالح الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله كهربا، ليخضع لبرنامج تأهيلى مكثف أمس الثلاثاء لتجهيزه للمباراة القادمة.

وبذلك تأكدت جاهزية أوباما للمواجهة القادمة أمام النجم وستغادر بعثة الفريق الأبيض بعد غد الجمعة فى تمام الحادية عشر صباحا إلى تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلى فى لقاء حسم بطاقة التأهل لنهائى البطولة الأفريقية.