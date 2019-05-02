برشلونة تقترب من النهائي بعد هزيمة ليفربول بثلاثية في مباراة الذهاب

تُستأنف اليوم ثاني مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث مباراة القمة والإثارة بين ليفربول وبرشلونة على ملعب الكامب نو، ويلعب برشلونة اليوم مباراة بروح معنوية مرتفعة بعد أن فاز بلقب الليجا رسمياً بعد الفوز في المباراة الأخيرة بهدف أحرزه ميسي.

تنطلق المباراة الساعة التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية على ملعب الكامب نو حيث يُعلق على اللقاء علي محمد علي ويوسف سيف على قناة بي إن سبورت الرياضي الأولى، ويواجه صلاح ميسي في مباراة ينتظرها العالم كله.

مباراة ليفربول وبرشلونة

لا شك أن ليفربول يسعى للفوز بالمباراة وخطف تذكرة النهائي من برشلونة للفوز باللقب وذلك لأنه على وشك أن يفقد الدوري بعد المنافسة الشرسة بينه وبين السيتي، ويتبقى ليفربول وحده من الفرق التي تأهلت لنصف النهائي العام الماضي، وتُقد قيمة لاعبي الفريقين بأكثر من 2 مليون يورو.