ميسي يكتسح الليفر بمعقلة بنتيجة قاسية

تفوق فريق برشلونة الإسباني على نظيره ليفربول الإنجليزي، بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعتهما الليلة في معقل الأسباني “كامب نو”، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف عن طريق سواريز لاعب الريدز السابق عن طريق تمريرة من جوردي ألبا في الدقيقة 26 .

وجاء الهدف لميسي في الدقيقة 75 من تمريره تصدي لها القائم .

أما الهدف الثاني لميسي جاء في الدقيقة 82 عن طريق ضربة حرة مباشرة من مسافة بعيدة، وهو الهدف رقم 600 في مسيرته مع الأندية.

ويريد ليفربول من خلال هذه المباراة للخروج بنتيجة إيجابية، قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ملعب “أنفيلد”

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وحجز ليفربول مكانة في الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على بورتو البرتغالي بنتيجة 6 – 1 في مجموع مباراتي

الذهاب والإياب بدور الثمانية، فيما انتصر برشلونة على مانشستر يونايتد الإنجليزي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.