بثلاثية نظيفة: ميسي يقود برشلونة للفوز على ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

قمة إسبانية إنجليزية نارية بين عملاق الليجا برشلونة وعملاق البريميرليج ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويحبس الجميع الأنفاس ترقباً وشغفاً لتلك المباراة الهامة بل ينتظرها المشجعين حول العالم منذ القرعة، فمواجهة ميسي مع النجم المصري محمد صلاح باتت حديث الملايين.

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة

وقد اهتمت شبكة قنوات beIN sports بالمباراة وأوكلت مهمة التعليق لعلي محمد علي ويوسف سيف، وتُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة والحادية عشر بتوقيت الإمارات والسابعة بتوقيت جرينتش.

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة

قد صرح محمد صلاح بأن المباراة كبيرة وصعبة، كما أن اللعب أمام ميسي مُمتع لكنه يريد الفوز باللقب من أجل ليفربول، وقد رد على الاتهامات التي وُجهت له بأنه يتعمد الوقوع في منطقة الجزاء لتضليل الحُكام قائلاً بأنه لا يفعل ذلك كما أن الفار سيتم تطبيقه في الموسم القادم، وكما تحدث عن الإصابة التي تعرض لها العام الماضي في النهائي فقد قال بأن دموعه لم تُفارقه لحظة بعد الإصابة لأنه كان يريد اللعب في كأس العالم وكذلك يريد الفوز بدوري الأبطال.