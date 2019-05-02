الآن: نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم في دوري الأبطال وميسي يضع قدم البرسا في النهائي

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم حيث تتجه أنظار الجميع تجاه اقليم كتالونيا لمباراة قمة منتظرة بين صاحب الأرض برشلونة وبين الفريق الانجليزي الضيف ليفربول في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا 2019 تلك المباراة التي يرغب الجميع في مشاهدتها والتمتع بما ستقدمه من قيمة فنية ومهارات واثارة في كرة القدم العصرية بين ناديين يقدمان كرة ممتعة.

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة

وتحدث تشافي قائد الفريق الكتالوني السابق عن تلك المباراة التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة، حيث أكد على ثقته الكاملة في الدفاع البرشلوني بقيادة بيكيه الذي يراه يستطيع التعامل مع المواقف الصعبة والتي تأتي اليوم حين يواجه محمد صلاح الذي يمتلك القدرة على المرور من أي دفاع، ولكنه أكد على قدرة بيكيه في عدم حدوث هذا الأمر.

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة:

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نزول الفريقين لأرضية الملعب لاجراء عمليات الاحماء التدريبة على ملعب الكامب نو وتحية كبيرة وتشجيع من الجماهير الحاضرة الآن

بداية المباراة الآن، ليفربول بالطاقم الرصاصي على الجانب الأيمن والبرسا بالزي التقليدي على الجانب الأيسر وانطلاقة صافرة الحكم

الدقيقة 2: كرة خطيرة لمحمد صلاح وتسديدة ترتطم بالدفاع وكرة مرتدة من برشلونة وعرضية والدفاع ينقذ قبل استقبال ليفربول للأول

الدقيقة 13: ميسي يطالب بركلة جزاء والكرة ترتد لصلاح ومراوغة وتمير من بين القدمين وانطلاقة عنترية وتمريرة لماني ولكن بيكيه ينقذ الموقف

الدقيقة 26: تمريرة من جوردي ألبا في ظهر ماتيب ولمسة من سواريز ويخادع أليسون بيكر ويحرز الهدف الأول في اللقاء

نهاية الشوط الاول من المباراة بتقدم برشلونة بهدف نظيف من سواريز وسط مشاحنات بين سواريو وروبرتسون وميسي وميلنر

الدقيقة 53: محمد صلاح يستلم ويراوغ كوتينهو على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية ومركونة والعملاق شتيجن ينقذ التعادل من صلاح

الدقيقة 75: ميسي يسجل الهدف الثاني بعد متابعة ممتازة لكرة مرتدة من العارضة

الدقيقة 82: ميسي يسجل هدف رائع بكل ما تحمله الكلمة من معني من خطأ على بعد أمتار من منطقة الجزاء

نهاية المباراة بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة

مباراة ليفربول وبرشلونة

وحضر لقاء اليوم المدرب الحالي لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا من مقاعد الجماهير، حيث تواجده يعود بالأذهان لموقعة ميسي وميلنر حين تواجه الثنائي عندما كان ميلنر لاعبا لفريق السيتي وقام ميسي بتمرير الكرة بين قدميه وأثار هذا الأمر دهشة جوارديولا الذي تصيدته الكاميرات وكان حديث الصحافة وقتها.

برشلونة وليفربول

وتخشى جماهير الريد ليفربول من أن يكون ثنائي الفريق السابق فيليب كوتينهو والمهاجم لويس سواريز سببا في عدم وصول الفريق للمباراة النهائية حيث اقترب الثنائي بقوة ليكونا ضمن التشكيل الأساسي لمباراة العودة، فهل سيتطيع دفاع الريد في تحمل الضغط البرشلوني في لقاء الليلة.

وينافس ليفربول على بطولتي دوري الأبطال والدوري الانجليزي هذا الموسم ولكن يبدو أن الدوري الانجليزي في طريقه لنادي مان سيتي للموسم الثاني على التوالي فهل ينقذ الريدز موسهم بالبطولة الأكبر