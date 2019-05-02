ملخص نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم ضمن ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم 1/5/2019، ترقب كبير لعاشقي الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة ليفربول وبرشلونة مباشر في إطار لقاءات نصف نهائي دوري ابطال اوروبا اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، ونرصد الان نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة.

نتيجة مباراة برشلونة وليفربول، ينطلق موعد ليفربول وبرشلونة على استاد الكامب نو في العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية، وستقوم قناة بي إن سبورت اتش دي 1 بإذاعة القمة بالاستوديو التحليلي قبل وبعد نهاية المباراة، ويسعى كلا الفريقين في تحقيق الانتصار قبل لقاء الاياب، تابعوا نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم.

مباراة برشلونة وليفربول

وسيلتقي الفريقين في مباراة الإياب على ملعب الأنفيلد يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو لتحديد الطرف الأول في نهائي الشامبيونزليج الذي سقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد الأسباني بداية الشهر المقبل.

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ويتصدر ليونيل ميسي ترتيب هدافي النسخة الحالية من البطولة بعدما أحرز 10 أهداف في شباك منافسيه، فيما لم يسجل محمد صلاح سوى 4 أهداف فقط في مرمى الخصوم، وسيحاول كلاً منهم قيادة فريقه إلى النهائي.

ملخص نتيجة برشلونة وليفربول اليوم

نتيجة مباراة برشلونة وليفربول، نتيجة مباراة برشلونة، ملخص مباراة ليفربول وبرشلونة.

وسيقوم بالتعليق على المباراة الكبيرة المعلق القطري يوسف سيف من داخل ملعب كامب نو، وعلي محمد علي من خلال الاستوديو.

تشكيلة برشلونة الرسمية: تير شتيجن – بيكيه – لُنجليه – سيرجيو روبيرتو – خوردي ألبا – بوسكيتس – راكيتيتش – فيدال – كوتينيو – سواريز – ميسي.