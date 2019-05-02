ملخص مباراة برشلونة وليفربول اليوم 1-5-2019 في دوري أبطال أوروبا – خسارة الريدز بثلاثية

نتابع معكم نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب برشلونة وليفربول اليوم على ملعب الكامب نو لحساب مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وهناك الكثير من عشاق كرة القدم ومتابعي الفريقين في مصر والدول العربية تتابع مجريات مباراة برشلونة وليفربول اليوم عبر الإنترنت.

نتيجة مباراة برشلونة وليفربولاليوم، ومن خلال الدور المنوط به عبر موقعنا وحرصاً منا على تلبية رغباتكم سنوفر لكم متابعة مباراة برشلونة وليفربول اليوم، حيث نُدرك جيداً مدى اهتمام جميع محبي برشلونة وليفربول وعشاق كرة القدم بهذا اللقاء الكبير الذي يسعى من خلالة الفريقين تحقيق الفوز خلال الطموح للفوز بالبطولة.

نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم

وتنطلق مباراة برشلونة وليفربول اليوم 1 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وتنطلق مباراة برشلونة وليفربول اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

ملخص مباراة برشلونة وليفربول

وعن نتيجة مباراة برشلونة وليفربول الآن، فقد أحرز اللاعب لويس سواريز هدف برشلونة الأول في مرمى الريدز عند الدقيقة 26 من كزمن الشوط الأول لتكون النتيجة 1-0 للبارسا حتى الآن، ونرصد لكم متابعة مستمرة ونتيجة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة…ـ، تابعوا معنا ملخص مباراة برشلونة وليفربول اليوم الشوط الثاني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

انطلاق الشوط الثاني الآن ووجود ضغط كبير من عناصر برشلونة بحثاً عن تسجيل الهدف الثاني، فيما يتكتل الريدز دفاعياً ويضغط هجومياً بحثاُ عن فرصة تسجيل هدف التعديل.

وفي الدقيقة 75،82 يسجل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين لصالح البارسا لتصبح نتيجة مباراة برشلونة وليفربول حتى الآن 3-0، ومع انتهاء الوقت الأصلي للمباراة يُعلن الحكم خمسة دقائق وقت إضافي، وينتهي ويخسر الريدز بثلاثية نظيفة.