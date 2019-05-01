انت الان تتابع مدرب الأهلي: جيرالدو يعاني من إصابة خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م

إصابة جيرالدو

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة طلائع الجيش التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلا: "طلائع الجيش كان فريقًا ليس بالسهل، دفاعيًا كان جيدًا جدًا، أما على المستوى الهجومي فنجح في التسجيل عبر ركلة جزاء".

Advertisements

وعلق لاسارتي على عصبية اللاعبين خلال مباراة قائلا: "التوتر والعصبية في الكرة امر طبيعي، لاعبون كبار يكونون عصبيين في العديد من المباريات.. يتبقى نقاط كثيرة للحفاظ على اللقب.. هيكون فيه صراع قوي على المركز الأول، حاولنا الفوز بجميع الطرق والتغييرات كانت هجومية". وواصل مدرب الأهلي حديثه، قائلا: "وليد