تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع لاعب الطلائع

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تحرير:أحمد سعيد ٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م
الاهلى والطلائع
اشتبك إسلام جمال لاعب طلائع الجيش مع أحمد فتحي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب نهاية المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، وتمكن الفريق الأحمر من الفوز بها بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وعقب نهاية المباراة دخل إسلام جمال مدافع الطلائع في مشادة قوية مع أحمد فتحي، وتدخل سيد عبدالحفيظ وعدد من لاعبي الفريقين لتهدئة الثنائي، وتم احتواء الأزمة ودخل الجميع إلى غرف ملابس استاد المكس بالإسكندرية.
واقتنص فريق الأهلي فوزًا ثمينًا من نظيره طلائع الجيش، بهدفين لهدف، تقدم وليد ازارو للمارد الأحمر، وأدرك إسلام جمال هدف التعادل للطلائع، قبل أن يخطف علي معلول هدف الفوز، في الدقيقة 88 من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد حرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات
واقتنص فريق الأهلي فوزًا ثمينًا من نظيره طلائع الجيش، بهدفين لهدف، تقدم وليد ازارو للمارد الأحمر، وأدرك إسلام جمال هدف التعادل للطلائع، قبل أن يخطف علي معلول هدف الفوز، في الدقيقة 88 من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد حرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.
بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد الجيش عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.
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