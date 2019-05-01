انت الان تتابع مدرب طلائع الجيش يفتح النار على اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

الأهلي وطلائع الجيش

شن لوك إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، هجومًا عنيفًا على محمود عاشور حكم مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، في المواجهة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين لهدف، والتي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

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وتحدث مدرب الطلائع في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "النيل للرياضة" عقب نهاية المباراة قائًلا: "كنا نستحق التعادل لكن الحكم قرر عكس ذلك، وتحامل علينا في طردي فقد كنت أوجه بعض التعليمات للاعبين، ولا أريد التعليق على قرارت التحكيم الغريبة فلم أقل أي شيء له حتى يتم طردي". ووجه لوك رسالة إلى اتحاد الكرة،