مدرب طلائع الجيش يفتح النار على اتحاد الكرة

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تحرير:علي الزيني ٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
الأهلي وطلائع الجيش
شن لوك إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، هجومًا عنيفًا على محمود عاشور حكم مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، في المواجهة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين لهدف، والتي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.
وتحدث مدرب الطلائع في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "النيل للرياضة" عقب نهاية المباراة قائًلا: "كنا نستحق التعادل لكن الحكم قرر عكس ذلك، وتحامل علينا في طردي فقد كنت أوجه بعض التعليمات للاعبين، ولا أريد التعليق على قرارت التحكيم الغريبة فلم أقل أي شيء له حتى يتم طردي". ووجه لوك رسالة إلى اتحاد الكرة،
وتحدث مدرب الطلائع في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "النيل للرياضة" عقب نهاية المباراة قائًلا: "كنا نستحق التعادل لكن الحكم قرر عكس ذلك، وتحامل علينا في طردي فقد كنت أوجه بعض التعليمات للاعبين، ولا أريد التعليق على قرارت التحكيم الغريبة فلم أقل أي شيء له حتى يتم طردي".
ووجه لوك رسالة إلى اتحاد الكرة، قائلا: "هل ما حدث اليوم كان عادلا؟ أعرف أن ما حدث جيد من أجل المنافسة على الدوري، وإن كان الأمر كذلك فلتنظموا دوريًا بثلاث فرق فقط، الكل بإمكانه مشاهدة المباراة مرة أخرى من خلال الإعادة ليرى ماذا حدث لنا".
وعن موقف طلائع الجيش في الدوري، قال: "لسنا في موقف جيد على الإطلاق، وينبغي علينا الفوز في كل مباراة، لتجنب الهبوط والآن نركز على لقاء بتروجيت فهو بمثابة مواجهة بست نقاط".
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