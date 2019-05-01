انت الان تتابع رحيل الخطيب.. 7 مشاهد من فوز الأهلي على الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فوز الأهلي على طلائع الجيش جاء بشق الأنفس، في لقاء لم يكن يحتمل خسارة أي نقاط للفريق الأحمر، الذي يمر بحالة تذبذب فني واضحة، لكنه حمل أيضًا مشاهد استوقفت الكثيرين

نجح لاعبو الأهلي في تحقيق فوز قاتل على طلائع الجيش، بهدفين، مقابل هدف، في مباراة تعقدت في شوطها الثاني على المارد الأحمر، لكن الخبر السعيد لجمهور الأهلي جاء في النهاية بتوقيع الظهير التونسي المتألق علي معلول، رغم إهداره ركلة جزاء قبلها بدقائق، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية في صراعه نحو الحفاظ على لقب الدوري. فوز الأهلي على طلائع الجيش جاء بشق الأنفس، في لقاء لم يكن يحتمل خسارة أي نقاط للفريق الأحمر، الذي يمر بحالة تذبذب فني واضحة، لكنه حمل أيضًا مشاهد لافتة جديرة بالذكر، نرصدها في السطور التالية..

مغادرة الخطيب.. قبل نهاية المباراة بنحو ربع ساعة، رصدت الكاميرات مغادرة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مقصورة استاد «المكس»، وبدا عليه عدم الرضا عن النتيجة في الوقت الذي لم يرحل العامري فاروق نائب رئيس النادي ومحمد مرجان المدير التنفيذي اللذان استمرا في مقاعدهما حتى نهاية اللقاء. عودة

مغادرة الخطيب.. قبل نهاية المباراة بنحو ربع ساعة، رصدت الكاميرات مغادرة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مقصورة استاد «المكس»، وبدا عليه عدم الرضا عن النتيجة في الوقت الذي لم يرحل العامري فاروق نائب رئيس النادي ومحمد مرجان المدير التنفيذي اللذان استمرا في مقاعدهما حتى نهاية اللقاء.

عودة الحاوي.. عودة الحاوي.. شهدت الدقيقة 82 من عمر اللقاء، مشاركة وليد سليمان، بدلا من ياسر إبراهيم، في تبديل جرئ من مارتن لاسارتي، وتمكن الحاوي من فرض مزيد من الحيوية والخطورة في أداء الأهلي، وساهم بشكل كبير في كرة الهدف الثاني الذي سجله علي معلول في الدقيقة 90، بعدما جذب انتباه مدافعي الطلائع، قبل أن تذهب الكرة للظهير التونسي الذي سدد الكرة في الشباك بنجاح. وغاب وليد سليمان عن الأهلي لنحو 100 يوم تقريبًا، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في يناير الماضي. معلول+ 90.. معلول+ 90.. هدف علي معلول القاتل في شباك طلائع الجيش اليوم، ليس الأول هذا الموسم؛ حيث نجح بطريقة مشابهة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، في تسجيل هدف غال للأهلي أمام الاتحاد السكندري، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع؛ حيث كانت المباراة تتجه للتعادل السلبي، وهو اللقاء الذي انتهي بفوز الأحمر بنتيجة 2- 0، حيث أضاف صالح جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 90+8. Advertisements أزارو يكسر صيامه.. أزارو يكسر صيامه.. كسر المهاجم المغربي وليد أزارو، صيامه عن التهديف في بطولة الدوري المصري، بهدفه في طلائع الجيش قبل نهاية الشوط الأول؛ حيث غاب عن التهديف منذ مباراة بيراميدز التي أقيمت في 4 يناير الماضي. خناقة رمضان.. خناقة رمضان.. دخل رمضان صبحي، نجم الأهلي، في مشادة كلامية مع أحد إداريي طلائع الجيش خلال اللقاء، وذلك بعدما قام البلجيكي لوك ايميل، المدير الفني للطلائع بمطالبة الحكم محمود عاشور، بإشهار بطاقة صفراء للاعب الفريق الأحمر، بعد بعد التحامه مع مدافع الحدود علي الفيل. بدوره قام الحكم محمود عاشور بتحذير رمضان صبحي شفهيًا دون منحه أي قرار إداري، وهو ما اعترض عليه الجهاز الفني لطلائع الجيش. غضب مدرب طلائع الجيش.. غضب مدرب طلائع الجيش.. أظهر البلجيكي لوك إيميل، المدير الفني لطلائع الجيش، انفعالا شديدًا طوال أحداث المباراة تقريبًا، معترضًا على قرارات الحكم محمود عاشور؛ ما أسفر في النهاية عن طرده في منتصف الشوط الثاني، بعد حصول لاعبه السنغالي تالا نداي على الإنذار الثاني ثم الطرد بعد اشتباكه مع صالح جمعة لاعب الأهلي. ولم تنته انفعالات إيميل حتى بعد طرده، حيث عبر عن غضبه الشديد في مدرجات استاد المكس، ملوحًا بيده ضد قرارات الحكم. جيرالدو يفقد الذاكرة.. جيرالدو يفقد الذاكرة.. كشف الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، أن تغيير الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق، جاء نتيجة صدام والدكتور كشف عليه وكان هيستمر لكن لاحظنا ألمًا في الرأس، وفضل الدكتور خروجه، هو حاليًا أفضل لكن فقد الذاكرة بشكل مؤقت لا يتذكر ما حدث". بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر بنفس الرصيد، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

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